Серия А. «Рома» в меньшинстве вырвала победу у «Болоньи», «Наполи» разгромил «Лечче» и другие результаты

Завершились очередные матчи четвертого тура итальянской Серии А. «Рома» в меньшинстве вырвала победу в Болонье, решающий гол в компенсированное время второго тайма забил форвард Эдин Джеко.

В другой встрече «Наполи» разгромил «Лечче». Лидирует в соревновании «Интер».

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Сассуоло – СПАЛ – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Капуто, 26; 2:0 – Капуто, 45+2; 3:0 – Дункан, 47.

Болонья – Рома – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Коларов, 49; 1:1 – Сансоне, 54 (с пенальти); 1:2 – Джеко, 90+4.

Удаления: нет – Манчини, 85.

Лечче – Наполи – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Льоренте, 28; 0:2 – Инсинье, 40 (с пенальти); 0:3 – Руис, 52; 1:3 – Манкозу, 61 (с пенальти); 1:4 – Льоренте, 82.

Сампдория – Торино – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Габбиадини, 56.

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