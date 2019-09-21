Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Ницца» победила «Дижон» и другие результаты

Завершились некоторые матчи шестого тура чемпионата Франции. «Монако» с Александром Головиным в основе сыграл в нулевую ничью с «Реймсом». Команда Леонарду Жардима продолжает находиться в зоне прямого вылета.

В другой встрече «Ницца» Патрика Виейра обыграла «Дижон» и поднялась на второе место в таблице. Лидирует в соревновании «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

Бордо – Брест – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Бриан, 6; 1:1 – Грандсир, 20; 1:2 – Отре, 45+1; 2:2 – Пабло, 69.

Метц – Амьен – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гирасси, 39; 0:2 – Дибасси, 54; 1:2 – Диалло, 68.

Ним – Тулуза – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Филиппото, 39.

Удаления: нет – Диаките, 89.

Ницца – Дижон – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Тавареш, 22; 1:1 – Дольберг, 29; 2:1 – Аталь, 47.

Реймс – Монако – 0:0

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