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    Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Ницца» победила «Дижон» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи шестого тура чемпионата Франции. «Монако» с Александром Головиным в основе сыграл в нулевую ничью с «Реймсом». Команда Леонарду Жардима продолжает находиться в зоне прямого вылета.

    В другой встрече «Ницца» Патрика Виейра обыграла «Дижон» и поднялась на второе место в таблице. Лидирует в соревновании «ПСЖ».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

    Бордо – Брест – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Бриан, 6; 1:1 – Грандсир, 20; 1:2 – Отре, 45+1; 2:2 – Пабло, 69.

    Метц – Амьен – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гирасси, 39; 0:2 – Дибасси, 54; 1:2 – Диалло, 68.

    Ним – Тулуза – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Филиппото, 39.

    Удаления: нет – Диаките, 89.

    Ницца – Дижон – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тавареш, 22; 1:1 – Дольберг, 29; 2:1 – Аталь, 47.

    Реймс – Монако – 0:0

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2019 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1958

      shurik45 1 час назад

      У Монако отсутствует командная игра ,от слова вообще! Шурику нужно уходить из этого клуба и чемпионата в целом. Бежаааать!

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