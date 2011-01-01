Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на четыре позиции – с 46-го на 42-е место. В активе сборной 1455 очков.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1752), в тройку также входят Франция (1725) и Бразилия (1719).

Далее следуют Англия (1662), Португалия (1643), Уругвай (1639), Испания (1631), Хорватия (1625), Колумбия (1622) и Аргентина (1614).

В сентябре сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Шотландию (2:1), а потом победила Казахстан (1:0).