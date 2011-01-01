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    Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия поднялась на четыре позиции – с 46-го на 42-е место. В активе сборной 1455 очков.

    Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1752), в тройку также входят Франция (1725) и Бразилия (1719).

    Далее следуют Англия (1662), Португалия (1643), Уругвай (1639), Испания (1631), Хорватия (1625), Колумбия (1622) и Аргентина (1614).

    В сентябре сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Шотландию (2:1), а потом победила Казахстан (1:0).

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3057

      Дядя Серёжа 7 минут назад

      Обмыть надо это дело.

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      Рейтинг: +1310

      Фан666 23 минуты назад

      Ещё немного и первые, полюбому

      0
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      Рейтинг: +1464

      Axe111 33 минуты назад

      Зачем публиковать это позорище

      0
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      Рейтинг: +11636

      bset 1 час назад

      Фиг с ним с рейтингом. Нормально играть надо против серьезных соперников. Вроде есть надежда, что мы не упадем в очередную футбольную яму на 10 лет.

      -1
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      Рейтинг: +1310

      Фан666 > bset 23 минуты назад

      Мы уже в ней парень

      0
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      Рейтинг: +743

      GSmall 1 час назад

      Франция и Хорватия обделеные.1 и 2 место у них должны быть

      0
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      Рейтинг: +925

      Mirak92 > GSmall 1 час назад

      Хорваты сбавляют неплохо.Ветренное это,чтотбыло на чм

      1
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      Рейтинг: +2898

      Gek Dement > GSmall 55 минут назад

      Почему? Рейтинг оценивает не выступление на отдельно взятом ЧМ, а продолжительный этап выступлений сборной и это правильно, стабильность основной признак мастерства.

      1
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      Рейтинг: +2828

      AtticusFinch > GSmall 15 минут назад

      ахахахха а у России по твоему мнению тогда 5 - 8 ?))))))))

      0
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      Рейтинг: +914

      Стаz 1 час назад

      К концу отбора с такой группой будем ещё выше

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