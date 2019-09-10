Конте получает в «Интере» в два раза больше, чем Сарри в «Ювентусе»

La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат главных тренеров клубов Серии А.

Первое место в списке занял главный тренер «Интера» Антонио Конте, который зарабатывает 11 миллионов евро в год. На втором месте – Маурицио Сарри из «Ювентуса» (5,5 миллионов), на третьем – Карло Анчелотти из «Наполи» (5 миллионов).

В пятерку также вошли Синиша Михайлович («Болонья») и Паулу Фонсека («Рома»), их зарплата составляет 3 миллиона евро в год.