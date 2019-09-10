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    Конте получает в «Интере» в два раза больше, чем Сарри в «Ювентусе»

    La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат главных тренеров клубов Серии А.

    Первое место в списке занял главный тренер «Интера» Антонио Конте, который зарабатывает 11 миллионов евро в год. На втором месте – Маурицио Сарри из «Ювентуса» (5,5 миллионов), на третьем – Карло Анчелотти из «Наполи» (5 миллионов).

    В пятерку также вошли Синиша Михайлович («Болонья») и Паулу Фонсека («Рома»), их зарплата составляет 3 миллиона евро в год.

    • Ранее были опубликованы зарплаты игроков Серии А.
    • После двух туров Серии А «Интер», «Ювентус» и «Торино» возглавляют турнирную таблицу с 6 очками в активе.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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