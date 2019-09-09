Роналду – 31 миллион в год, де Лигт – 8+4 миллиона. Опубликованы зарплаты игроков Серии А

La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат футболистов, выступающих в Серии А.

Самым высокооплачиваемым игроком стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, чья зарплата составляет 31 миллион евро в год. На втором месте его одноклубник, полузащитник Матейс де Лигт, который получает 8 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве потенциальных бонусов.

На третьем месте форвард «Интера» Ромелу Лукаку – 7,5+1 миллионов. Это единственный игрок не из «Ювентуса» в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов.

Зарплатная ведомость «Ювентуса» – 294 миллионов евро в год. На втором месте «Интер» – 139 миллионов. Третья зарплатная ведомость у «Ромы» – 125 миллионов.