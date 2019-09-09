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    Роналду – 31 миллион в год, де Лигт – 8+4 миллиона. Опубликованы зарплаты игроков Серии А

    La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат футболистов, выступающих в Серии А.

    Самым высокооплачиваемым игроком стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, чья зарплата составляет 31 миллион евро в год. На втором месте его одноклубник, полузащитник Матейс де Лигт, который получает 8 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве потенциальных бонусов.

    На третьем месте форвард «Интера» Ромелу Лукаку – 7,5+1 миллионов. Это единственный игрок не из «Ювентуса» в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов.

    Зарплатная ведомость «Ювентуса» – 294 миллионов евро в год. На втором месте «Интер» – 139 миллионов. Третья зарплатная ведомость у «Ромы» – 125 миллионов.

    • После двух туров Серии А «Интер», «Ювентус» и «Торино» возглавляют турнирную таблицу с 6 очками в активе.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +766

      AHTUNGBOL 12 минут назад

      А после публикации этих данных, начнутся провокационные интервью с футболистами, чьи зарплаты самые маленькие, чтобы начались разногласия в стане одной команды, не удивлюсь, если какие-нибудь агенты заказали эту статью...

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      Рейтинг: +123

      sachsen-leipzig 46 минут назад

      Классная статья, хотелось бы чтобы все лиги бы провели эту статистику

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32482

      portero 1 час назад

      Неплохо, но серия А вроде как уступает и АПЛ и Примере , да и в ПСЖ зарплата - сказка

      1
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      ...
      Рейтинг: +1045

      Вот оно чё Михалыч > portero 50 минут назад

      серия А вроде как уступает и АПЛ ==========Ну если судить по зарплате КриРо , так ведь не уступает.

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