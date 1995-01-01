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    19-летнего игрока «Лидса» дисквалифицировали за ставки на матчи своей команды

    Защитник «Лидса» Джордан Стивенс получил дисквалификацию за игру на ставках. Было выяснено, что в прошлом сезоне, среди прочих матчей, футболист ставил на встречи собственной команды, пишет ВВС.

    Всего в прошлом сезоне игрок сделал 59 ставок. Футболист дисквалифицирован до октября. Также 19-летний Стивенс получил штраф в 1200 фунтов стерлингов.

    • Стивенс выступает за «Лидс» с прошлого года и провел один матч.
    • Футболист не принимал участия в матчах, на которые ставил.
    • «Лидс» в Чемпионшипе сейчас идет третьим.

    Источник: ВВС

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