19-летнего игрока «Лидса» дисквалифицировали за ставки на матчи своей команды

Защитник «Лидса» Джордан Стивенс получил дисквалификацию за игру на ставках. Было выяснено, что в прошлом сезоне, среди прочих матчей, футболист ставил на встречи собственной команды, пишет ВВС.

Всего в прошлом сезоне игрок сделал 59 ставок. Футболист дисквалифицирован до октября. Также 19-летний Стивенс получил штраф в 1200 фунтов стерлингов.