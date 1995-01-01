19-летнего игрока «Лидса» дисквалифицировали за ставки на матчи своей команды

Защитник «Лидса» Джордан Стивенс получил дисквалификацию за игру на ставках. Было выяснено, что в прошлом сезоне, среди прочих матчей, футболист ставил на встречи собственной команды, пишет ВВС.
Всего в прошлом сезоне игрок сделал 59 ставок. Футболист дисквалифицирован до октября. Также 19-летний Стивенс получил штраф в 1200 фунтов стерлингов.
- Стивенс выступает за «Лидс» с прошлого года и провел один матч.
- Футболист не принимал участия в матчах, на которые ставил.
- «Лидс» в Чемпионшипе сейчас идет третьим.