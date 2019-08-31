Лига 1. Соперник «Зенита» «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо» и другие результаты

Завершились некоторые матчи четвертого тура Лиги 1. «Лион», соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов, дома не смог победить «Бордо» – голевая ничья.

В другой встрече «Тулуза» всухую победила «Амьен». Лидирует в чемпионате «ПСЖ», но столько же очков, девять, имеют еще две команды.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

Тулуза – Амьен – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Макенго, 50; 2:0 – Кулурис, 59.

Лион – Бордо – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Депай, 32; 1:1 – Бриан, 67.

Удаления: Мендес, 62 (вторая ж.к.) – нет.

Анжер – Дижон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Музинга, 50 (в свои ворота); 2:0 – Эль-Мелали, 71.

Нант – Монпелье – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Туре, 84.

Ним – Брест – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ферхат, 2; 2:0 – Вальс, 33; 3:0 – Денки, 90+3.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1