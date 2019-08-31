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    Лига 1. Соперник «Зенита» «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи четвертого тура Лиги 1. «Лион», соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов, дома не смог победить «Бордо» – голевая ничья.

    В другой встрече «Тулуза» всухую победила «Амьен». Лидирует в чемпионате «ПСЖ», но столько же очков, девять, имеют еще две команды.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

    Тулуза – Амьен – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Макенго, 50; 2:0 – Кулурис, 59.

    Лион – Бордо – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Депай, 32; 1:1 – Бриан, 67.

    Удаления: Мендес, 62 (вторая ж.к.) – нет.

    Анжер – Дижон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Музинга, 50 (в свои ворота); 2:0 – Эль-Мелали, 71.

    Нант – Монпелье – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Туре, 84.

    Ним – Брест – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ферхат, 2; 2:0 – Вальс, 33; 3:0 – Денки, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.08.2019 22:58
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