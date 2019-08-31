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Нант - Монпелье

31.08.2019, Суббота, 21:00 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Лига 1, 4 тур Нант - Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
37 тур
18 мая, суббота 22:00 Монпелье 1:1 Нант
18 тур
8 января, вторник 21:00 Нант 2:0 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
30 октября, вторник 20:45 Монпелье 0:3 Нант
Франция. Лига 1 (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Нант 0:2 Монпелье
5 тур
9 сентября, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Нант
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
11 марта, суббота 22:00 Монпелье 2:3 Нант
19 тур
21 декабря, среда 22:50 Нант 1:0 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/8 финала
13 декабря, вторник 20:45 Нант 3:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 15:00 Нант 0:2 Монпелье
13 тур
7 ноября, суббота 22:00 Монпелье 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 22:00 Монпелье 4:0 Нант
4 тур
30 августа, суббота 22:00 Нант 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 23:00 Нант 2:1 Монпелье
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Монпелье 1:1 Нант
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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