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    «Самый лучший коллектив». Молодежка «Локомотива» записала видео для получившего в матче с «Краснодаром» сотрясение и ЧМТ партнера

    Защитник молодежного состава «Локомотива» Евгений Морозов получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму в матче седьмого тура молодежного первенства РПЛ против «Краснодара» (2:1). После игры москвичи записали видео для травмировавшегося футболиста.

    «После матча команда вместе с тренерским штабом записала видео для защитника Евгения Морозова, получившего сотрясение в конце первого тайма. #СамыйЛучшийКоллектив», – гласит запись пресс-службы «Локомотива».

    • 18-летний Морозов – воспитанник «Локомотива».
    • Москвичи лидируют в молодежном первенстве.
    • «Краснодар» идет седьмым.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    24.08.2019 15:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Поправляйся, тебя ждут настоящие друзья!

      0
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      Рейтинг: +888

      Romio-xxx 14 часов назад

      Молодцы!Приятно парню будет такое увидеть!!!

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