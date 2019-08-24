«Самый лучший коллектив». Молодежка «Локомотива» записала видео для получившего в матче с «Краснодаром» сотрясение и ЧМТ партнера

Поправляйся, тебя ждут настоящие друзья!
Защитник молодежного состава «Локомотива» Евгений Морозов получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму в матче седьмого тура молодежного первенства РПЛ против «Краснодара» (2:1). После игры москвичи записали видео для травмировавшегося футболиста.
«После матча команда вместе с тренерским штабом записала видео для защитника Евгения Морозова, получившего сотрясение в конце первого тайма. #СамыйЛучшийКоллектив», – гласит запись пресс-службы «Локомотива».
- 18-летний Морозов – воспитанник «Локомотива».
- Москвичи лидируют в молодежном первенстве.
- «Краснодар» идет седьмым.
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 24, 2019