«Твенте» договорился об аренде Ориоля Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Бускетс будет выступать за «Твенте», сообщает Sport.es.

По информации источника, клубы уже согласовали аренду футболиста до конца сезона без права выкупа.

Ожидается, что в понедельник или вторник 20-летний испанец приступит к тренировкам с новой командой.