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    «Твенте» договорился об аренде Ориоля Бускетса

    Полузащитник «Барселоны» Ориоль Бускетс будет выступать за «Твенте», сообщает Sport.es.

    По информации источника, клубы уже согласовали аренду футболиста до конца сезона без права выкупа.

    Ожидается, что в понедельник или вторник 20-летний испанец приступит к тренировкам с новой командой.

    • Ориоль Бускетс – воспитанник «Барсы».
    • За основную команду пока сыграл только два матча.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

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    24.08.2019 13:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8004

      Cules2013 17 часов назад

      Даёшь 2-х Бускетсов в основной команде Барсы)

      0
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      Рейтинг: +156

      Николай71 > Cules2013 15 часов назад

      Будет наверное через сезон другой))

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