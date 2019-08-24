«Твенте» договорился об аренде Ориоля Бускетса

Даёшь 2-х Бускетсов в основной команде Барсы)
Полузащитник «Барселоны» Ориоль Бускетс будет выступать за «Твенте», сообщает Sport.es.
По информации источника, клубы уже согласовали аренду футболиста до конца сезона без права выкупа.
Ожидается, что в понедельник или вторник 20-летний испанец приступит к тренировкам с новой командой.
- Ориоль Бускетс – воспитанник «Барсы».
- За основную команду пока сыграл только два матча.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.