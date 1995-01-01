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    ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и возглавило таблицу; другие результаты

    «Торпедо» обыграло «Текстильщик» в девятом туре первенства ФНЛ со счетом 3:1.

    Команда Сергея Игнашевича выиграла седьмой матч подряд и вышла на первое место в турнирной таблице.

    Результаты этого и других матчей игрового дня представлены ниже.

    В последнем матче тура «Спартак»-2 примет «Енисей». Матч состоится 20-го августа.

    Россия. ФНЛ. 9-й тур

    Торпедо (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 3:1 (1:0)

    Луч (Владивосток) – Факел (Воронеж) – 3:0 (1:0)

    Мордовия (Саранск) – Чертаново (Москва) – 2:2 (2:3)

    Нижний Новгород – СКА-Хабаровск – 1:1 (1:1)

    Химки – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:2 (1:1)

    Авангард (Курск) – Чайка (Песчанокопское)– 1:1 (1:0)

    Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль) – 2:3 (1:2)

    Армавир – Балтика – 1:1 (1:0)

    Краснодар-2 – Томь (Томск) – 0:1 (0:1)

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: «Бомбардир»

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