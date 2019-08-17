Лига 1. «Монако» крупно проиграл «Метцу», «Лилль» уступил «Амьену» и другие результаты

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Завершились некоторые матчи второго тура Лиги 1. «Монако» с Александром Головиным в основе крупно уступил выходцу из Лиги 2.
Участник Лиги чемпионов «Лилль» в гостях проиграл «Амьену». Единственный гол в матче забил Серу Гирасси.
Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур
Голы: 1:0 – Гирасси, 70.
Удаления: нет – Сумаре, 39.
Голы: 0:1 – Делор, 22; 1:1 – Маджа, 70.
Голы: 1:0 – Диалло, 11 (с пенальти); 2:0 – Диалло, 53; 3:0 – Коад. 66.
Удаления: нет – Агилар, 34.
Голы: 0:1 – Киприен, 10 (с пенальти); 0:2 – Ганаго, 16; 1:2 – Рипар, 45+1 (с пенальти).
Удаления: Бриансон, 90+9; Мартинес, 90+9 (вторая ж.к.) – Расен, 51 (вторая ж.к.).
Голы: 1:0 – Макенго, 54.