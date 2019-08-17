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    Лига 1. «Монако» крупно проиграл «Метцу», «Лилль» уступил «Амьену» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи второго тура Лиги 1. «Монако» с Александром Головиным в основе крупно уступил выходцу из Лиги 2.

    Участник Лиги чемпионов «Лилль» в гостях проиграл «Амьену». Единственный гол в матче забил Серу Гирасси.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

    Амьен – Лилль – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гирасси, 70.

    Удаления: нет – Сумаре, 39.

    Бордо – Монпелье – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Делор, 22; 1:1 – Маджа, 70.

    Метц – Монако – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диалло, 11 (с пенальти); 2:0 – Диалло, 53; 3:0 – Коад. 66.

    Удаления: нет – Агилар, 34.

    Ним – Ницца – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Киприен, 10 (с пенальти); 0:2 – Ганаго, 16; 1:2 – Рипар, 45+1 (с пенальти).

    Удаления: Бриансон, 90+9; Мартинес, 90+9 (вторая ж.к.) – Расен, 51 (вторая ж.к.).

    Тулуза – Дижон – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Макенго, 54.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2019 22:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      gorhez 29 минут назад

      Если делаете ставки -> black-bet.ru

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      Рейтинг: +6299

      ivanthebest 41 минуту назад

      Монако в полном унынии... Что странно, вроде и состав более чем боевитый, есть и потенциальные европейские звёзды в составе, а безволие и удручающие результаты продолжаются. Очень странно.

      0
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      Рейтинг: +7920

      Cules2013 52 минуты назад

      Монако поплыл, причём безвозвратно, ещё 2 года назад. Но руководство не стало увольнять Жардима в межсезонье, зато потом пришлось это делать посреди сезона. Пришёл совсем ненужный Анри, который сделал всё хуже некуда, как казалось, но потом стало ещё хуже - Жардима вернули обратно. Чё они там нюхают в своём Монако? Гнать поганой метлой и Жардима, и всё руководство с их мутками и непонятной трансферной политикой. Тогда клуб и заиграет.
      Былые успехи уже паутиной покрылись. Вышеуказанные люди давно потеряли кредит доверия и исчерпали себя.

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      Рейтинг: +1855

      shurik45 1 час назад

      Шурик ,беги из этого чемпионата и чем скорее ,тем лучше!

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      Рейтинг: +7920

      Cules2013 > shurik45 53 минуты назад

      не из чемпионата, а конкретно из Монако.

      0
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      Рейтинг: +1857

      BlackMurder 1 час назад

      Монако поплыл, Обидно за Шурика

      2
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      Рейтинг: +3673

      vladik12 > BlackMurder 1 час назад

      Какой игрочок (конявый неумеха), такая и команда).
      Массимо Каррера, а тутти, аванти.

      -1
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      Рейтинг: +1857

      BlackMurder > vladik12 1 час назад

      Игрок он хороший, зря ты так, я смотрю матчи этой конченой сборной только изза четырех игроков черышев, головин, миранчук, Фернандес, они в принципе пока единственные кто бегают) просто Саша выбрал не тот клуб, думаю его место окажется в Англии

      3
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      Рейтинг: +1855

      shurik45 > BlackMurder 1 час назад

      Да не обращай ты внимания на этого мясного дурачка.)

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