Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Аугсбург», «Байер» обыграл «Падерборн»

«Боруссия» нанесла разгромное поражение «Аугсбургу» в игре первого тура Бундеслиги. За команду из Дортмунда дублем отметился Пако Алькасер, еще по голу на свой счет записали Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.

В других матчах «Байер» со счетом 3:2 переиграл «Падерборн», а «Вольфсбург» победил «Кельн».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1 ()

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 1; 1:1 – Алькасер, 3; 2:1 – Санчо, 51; 3:1 – Ройс, 57; 4:1 – Алькасер, 59; 5:1 – Брандт, 82.

Вердер – Фортуна – 1:3 ()

Голы: 0:1 – Хеннингс, 36; 1:1 – Эггештайн, 47; 1:2 – Караман, 52; 1:3 – Айхан, 64.

Байер – Падерборн – 3:2 ()

Голы: 1:0 – Бэйли, 10; 1:1 – Михел, 15; 2:1 – Хаверц, 19; 2:2 – Мамба, 25; 3:2 – Фолланд, 69.

Вольфсбург – Кельн – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Арнольд, 16; 2:0 – Вегхорст, 60; 2:1 – Теродде, 90+1.

Фрайбург – Майнц – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хелер, 81; 2:0 – Шмид, 83; 3:0 – Вальдшмидт, 87 (с пенальти).

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