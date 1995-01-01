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    Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Аугсбург», «Байер» обыграл «Падерборн»

    «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Аугсбургу» в игре первого тура Бундеслиги. За команду из Дортмунда дублем отметился Пако Алькасер, еще по голу на свой счет записали Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.

    В других матчах «Байер» со счетом 3:2 переиграл «Падерборн», а «Вольфсбург» победил «Кельн».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

    Боруссия Д – Аугсбург – 5:1 ()

    Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 1; 1:1 – Алькасер, 3; 2:1 – Санчо, 51; 3:1 – Ройс, 57; 4:1 – Алькасер, 59; 5:1 – Брандт, 82.

    Вердер – Фортуна – 1:3 ()

    Голы: 0:1 – Хеннингс, 36; 1:1 – Эггештайн, 47; 1:2 – Караман, 52; 1:3 – Айхан, 64.

    Байер – Падерборн – 3:2 ()

    Голы: 1:0 – Бэйли, 10; 1:1 – Михел, 15; 2:1 – Хаверц, 19; 2:2 – Мамба, 25; 3:2 – Фолланд, 69.

    Вольфсбург – Кельн – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арнольд, 16; 2:0 – Вегхорст, 60; 2:1 – Теродде, 90+1.

    Фрайбург – Майнц – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хелер, 81; 2:0 – Шмид, 83; 3:0 – Вальдшмидт, 87 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      borusse 1 час назад

      отличное начало

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      Рейтинг: +1459

      Vladarg 2 часа назад

      Боруссия решила исход поединка в течении 9 минут второго тайма,забив три мяча.мощно,солидно и без особого напряжения.

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