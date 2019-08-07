Лига чемпионов. «ЧФР Клуж» сыграл вничью с «Селтиком», «Базель» уступил ЛАСКу, «Русенборг» обыграл «Марибор»

Завершились первые матчи 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«ЧФР Клуж» дома сыграл вничью 1:1 с «Селтиком». За хозяев забил нападающий Марио Рондон, в составе шотландского клуба отличился полузащитник Джеймс Форрест.

«Базель» в параллельной встрече уступил австрийском ЛАСКу со счетом 1:2, а «Русенборг» обыграл «Марибор» – 3:1.

Ранее «Краснодар» проиграл «Порту», пропустив единственный гол на 89-й минуте.

Ответные матчи состоятся 13-го августа.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

ЧФР Клуж (Румыния) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Форрест, 37.

Базель (Швейцария) – ЛАСК (Австрия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Траунер, 50; 0:2 – Клаусс, 82; 1:2 – Дзуффи, 87.

Марибор (Словения) – Русенборг (Норвегия) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Содерлунд, 50; 0:2 – Содерлунд, 64; 1:2 – Таварес, 70; 1:3 – Йенсен, 71.

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Результаты Лиги чемпионов