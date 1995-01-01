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    The Mirror: 11 игроков из АПЛ за три сезона сдали положительные допинг-тесты. Их всех оправдали

    В английском футболе разгорается допинговый скандал. По информации The Mirror, сразу 11 игроков, представляющих клубы АПЛ, сдали положительные пробы на допинг, однако не понесли за это наказания.

    Издание выяснило, что всего было получено 16 положительных допинг-тестов за последние три сезона.

    Неназванные футболисты употребляли наркотики, повышающие выносливость – амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.

    Впрочем, Футбольная ассоциация Англии всех нарушителей оправдала, заверив, что запрещeнные препараты попали в их организм в виде терапевтических исключений либо разрешeнным способом.

    Источник: The Mirror

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +182

      Fetax 14 минут назад

      употребляли наркотики, повышающие выносливость – амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.
      чтo за бред я прoчитал?

      1
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      Рейтинг: +4664

      84aivengo 1 час назад

      для англосаксов нет достойных соперников,кроме России ... они из любой мыши сделают слона,лишь бы насолить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7666

      Cules2013 1 час назад

      LOL

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2300

      Nesterenko 1 час назад

      Англичане и американцы самые настоящие уроды. Хитрожопые и наглые, и почему все всегда должны только им верить.

      4
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      Рейтинг: +22183

      zra78 3 часа назад

      Ну естественно! Это же АПЛ! Вот если бы это случилось в РПЛ,то тогда эти же англичашки такой кипишь подняли,опять русские......

      8
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      Рейтинг: +1797

      BlackMurder > zra78 2 часа назад

      Особенно перед ЧМ в РФ)

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