The Mirror: 11 игроков из АПЛ за три сезона сдали положительные допинг-тесты. Их всех оправдали

В английском футболе разгорается допинговый скандал. По информации The Mirror, сразу 11 игроков, представляющих клубы АПЛ, сдали положительные пробы на допинг, однако не понесли за это наказания.

Издание выяснило, что всего было получено 16 положительных допинг-тестов за последние три сезона.

Неназванные футболисты употребляли наркотики, повышающие выносливость – амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.

Впрочем, Футбольная ассоциация Англии всех нарушителей оправдала, заверив, что запрещeнные препараты попали в их организм в виде терапевтических исключений либо разрешeнным способом.