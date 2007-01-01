«Аталанта» близка к подписанию Малиновского. В мае украинец отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может продолжить в Италии, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний украинец близок к подписанию контракта с «Аталантой». Сумма сделки может составить 17 миллионов евро.

Команда Джан Пьеро Гасперини закончился сезон на третьем месте в чемпионате Италии и в следующем выступит в Лиге чемпионов.

15-го мая «Чемпионат» написал об интересе к Малиновскому со стороны «Спартака». Спустя две недели издание сообщило об отказе футболиста от трансфера в российский клуб.