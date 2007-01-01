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    «Аталанта» близка к подписанию Малиновского. В мае украинец отказался от перехода в «Спартак»

    Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может продолжить в Италии, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, 26-летний украинец близок к подписанию контракта с «Аталантой». Сумма сделки может составить 17 миллионов евро.

    Команда Джан Пьеро Гасперини закончился сезон на третьем месте в чемпионате Италии и в следующем выступит в Лиге чемпионов.

    15-го мая «Чемпионат» написал об интересе к Малиновскому со стороны «Спартака». Спустя две недели издание сообщило об отказе футболиста от трансфера в российский клуб.

    • В 51 матче прошлого сезона Малиновский забил 16 голов и отдал 16 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 16,5 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      Muboraksho 41 минуту назад

      Украина уже становится кузницей талантливых футболистов и после того как сборная молодежной команды этой страны стала чемпионом мира, то конечно же российские команды для них становятся не привлекательными. Они на расхвате у европейских команд.

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