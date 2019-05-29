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    «Чемпионат»: Малиновский отказался переходить из «Генка» в «Спартак»

    Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался от трансфера в «Спартак». По информации «Чемпионата», вероятность перехода футболиста в российский клуб «резко упала» за последнее время. Сейчас «Спартак» рассматривает другие варианты с трансферами других полузащитников.

    • Впервые о возможном переходе Малиновского в «Спартак» стало известно на прошлой неделе.
    • Также украинским игроком интересуется «Наполи».
    • В сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал десять ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.05.2019 19:38
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 30 мая 2019, 12:31

      Москалей не любит, или Спартак не нравится?

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 30 мая 2019, 07:37

      И так будет со всеми громкими именами что озвучиваются сейчас в прессе. Потому что для желания игроков с именем перейти в Спартак недостаточно 5-го места и отсутствия титулов и кубков. И кроме того за хороших футболистов надо платить большие деньги. Ничего этого у Спартака нет. Ну, будем надеяться на чудо.

      3
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      Рейтинг: +80

      0chevidno > oyabun 31 мая 2019, 23:11

      дело не в месте, дело в том что СМИ готовы кого угодно к нам сватать. потому что это интересно...
      По факту мы найдем сейчас 2-3 игрока и подпишем (я так думаю)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 мая 2019, 03:22

      В Спартаке осенью 11 игроков останется?

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 30 мая 2019, 00:38

      Баба с возу, кобыле легче.
      Хотя у нас такая кобыла, что любой кто придёт, возом прикинется.
      И это не про Спартак....Чемпионат у нас такой.............

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 30 мая 2019, 00:33

      блин такая школа, фарм клуб, не ужели не могут найти игроков?? я думаю многие поддержат если скажут год будем состав наигрывать из своих, а на следующий вперед за первое место, обидно когда воспитанник забивает нам же голы

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 29 мая 2019, 22:59

      Не пошёл и не пошёл... х.рен бы с ним... воздух чище будет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      nik55 29 мая 2019, 22:12

      шавки затявкали-----какое вам всем дело

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 29 мая 2019, 22:10

      Уж не знаю, вызвано ли это политическим подтекстом, скорее всего в том числе, но не только. Наш чемпионат сильнее Бельгийского только за счёт финансов, к сожалению, да и то условно сильнее. А Малиновский провёл очень добротный сезон. И смысл ему идти в Спартак? Престижный чемпионат - нет, ЛЧ - нет, профессиональный рост - очень сомнительно. Ну карьера в сборной сами понимаете. Ну если он при таком количестве минусов, не выбирает лишь один плюс, в виде денег, значит есть голова на плечах, а проиграет в топ-5, потом и в Эмираты свалить можно.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Валерий2705 30 мая 2019, 00:05

      Это еще раз говорит о том,что надо брать помоложе

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 29 мая 2019, 22:03

      Кто вообще пойдёт в такую команду???)

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 29 мая 2019, 21:45

      ну, это ожидаемо, кто пойдет к такому "тренеру" как Кононов.

      2
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > mahan 29 мая 2019, 22:03

      Не к тренеру , а в Россию. После Бельгии!!!!

      -2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > bomilazdeshnii 29 мая 2019, 22:52

      ну да это как в ек если пищевик просрал то виновата вся россия

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