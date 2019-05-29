«Чемпионат»: Малиновский отказался переходить из «Генка» в «Спартак»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался от трансфера в «Спартак». По информации «Чемпионата», вероятность перехода футболиста в российский клуб «резко упала» за последнее время. Сейчас «Спартак» рассматривает другие варианты с трансферами других полузащитников.

Впервые о возможном переходе Малиновского в «Спартак» стало известно на прошлой неделе.

Также украинским игроком интересуется «Наполи».

В сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 37 матчей, забил 13 голов и отдал десять ассистов.