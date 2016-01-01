«Наполи» интересуется Малиновским. Украинца хочет купить «Спартак»

Да не пойдет он в Спартак по ряду причин, всем известных. Сколько можно об этом "новость" создавать?
«Наполи» следит за выступлениями центрального полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.
Украинец и его агент знают об интересе со стороны неаполитанцев.
Ранее сообщалось, что 26-летнего футболиста хочет купить «Спартак».
- В этом сезоне Малиновский провел за бельгийский клуб 37 матчей в Про-лиге, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач, выиграв чемпионский титул.
- В составе сборной Украины хавбек сыграл 20 встреч.
- Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 10 миллионов евро.