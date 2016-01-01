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    «Наполи» интересуется Малиновским. Украинца хочет купить «Спартак»

    «Наполи» следит за выступлениями центрального полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.

    Украинец и его агент знают об интересе со стороны неаполитанцев.

    Ранее сообщалось, что 26-летнего футболиста хочет купить «Спартак».

    • В этом сезоне Малиновский провел за бельгийский клуб 37 матчей в Про-лиге, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач, выиграв чемпионский титул.
    • В составе сборной Украины хавбек сыграл 20 встреч.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 10 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17322

      oyabun 15 минут назад

      Да не пойдет он в Спартак по ряду причин, всем известных. Сколько можно об этом "новость" создавать?

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