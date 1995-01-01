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    19 игроков «Динамо» отправились на сбор в Австрию. Соу в их числе

    «Динамо» отправилось на сбор в Австрию. В составе команды значатся 19 игроков.

    «Динамо» берет курс на Вену. В составе делегации 19 игроков: вратари Лещук и Сангаре, а также полевые Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Теттех, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Хольмен, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулев», – сообщил клубный твиттер.

    • Тренировочные сборы продлятся с 11 по 22 июня.
    • Антон Шунин задействован в сборной России и присоединится к команде позже.
    • Сообщалось, что Самба Соу тренируется вместе с «Лансом» и, вероятно, покинет «Динамо» свободным агентом в июле.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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