19 игроков «Динамо» отправились на сбор в Австрию. Соу в их числе

новички когда прибудут?
«Динамо» отправилось на сбор в Австрию. В составе команды значатся 19 игроков.
«Динамо» берет курс на Вену. В составе делегации 19 игроков: вратари Лещук и Сангаре, а также полевые Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Теттех, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Хольмен, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулев», – сообщил клубный твиттер.
- Тренировочные сборы продлятся с 11 по 22 июня.
- Антон Шунин задействован в сборной России и присоединится к команде позже.
- Сообщалось, что Самба Соу тренируется вместе с «Лансом» и, вероятно, покинет «Динамо» свободным агентом в июле.