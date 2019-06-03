«Барселона» представила домашнюю форму в шашечку

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте клуба представила домашнюю форму на сезон-2019/20.

Футболка Nike выполнена в сине-гранатовом цвете с узором в шашечку и флагом Каталонии на передней стороне воротника. Впервые в истории в фотосессии участвовали представители всех команд клуба – мужской и женской по футболу, мужских по баскетболу и гандболу.

«Это что-то новое и интересное. Возможно, этот вариант отличается от предыдущих, но дух клуба передан на сто процентов.

Форма показывает связь команды с болельщиками, которые ведут город вперед», – цитирует источник защитника Жерара Пике.