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    «Барселона» представила домашнюю форму в шашечку

    Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте клуба представила домашнюю форму на сезон-2019/20.

    Футболка Nike выполнена в сине-гранатовом цвете с узором в шашечку и флагом Каталонии на передней стороне воротника. Впервые в истории в фотосессии участвовали представители всех команд клуба – мужской и женской по футболу, мужских по баскетболу и гандболу.

    «Это что-то новое и интересное. Возможно, этот вариант отличается от предыдущих, но дух клуба передан на сто процентов.

    Форма показывает связь команды с болельщиками, которые ведут город вперед», – цитирует источник защитника Жерара Пике.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    03.06.2019 20:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      VAD07 2 часа назад

      Хорватилона

      1
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      Рейтинг: +230

      Вальдемар IV 4 часа назад

      интимную?

      0
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      Рейтинг: +7122

      Cules2013 4 часа назад

      Повторю то, что писал ранее - идея хорошая, но в сети были прототипы красивее. Странно, что выбрали менее удачный.
      А что на счёт полосы по диагонали, как у Ривер Плейт? Об этом где-то тоже год назад была инфа, наравне с шашечками.

      0
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      Рейтинг: +736

      Derzkiy1 4 часа назад

      Хорваты стайл

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5315

      mihail200606 5 часов назад

      Не то чтото...

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