«Твенте» вернулся в Эредивизие. Игроки клуба отпраздновали возвращение вместе с фанатами

Ждем когда "сра*ый" Твенте снова будет трешку отгружать)))
«Твенте» сыграл вничью с АЗ-2 (0:0) в матче 36-го тура первого дивизиона Голландии.
Клуб из Энсхеде гарантировал себе первое место и выход в Эредивизие, откуда вылетел по итогам прошлого сезона.
Футболисты команды отпраздновали возвращение в высший дивизион вместе с болельщиками.
- «Твенте» выиграл Эредивизие в сезоне-2009/10.
- С 2015 года клуб испытывает финансовые трудности.
Video: FC Twente is vandaag na 1 seizoen in de Keuken Kampioen Divisie kampioen geworden. En dat werd gevierd met een pitch invasion. 22-04-2019.#fctwente #twejaz #twente #enschede #ultras #football pic.twitter.com/zBU9oP6EuN— Ultrassnl (@ultrassnl) 22 апреля 2019 г.