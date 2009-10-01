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    «Твенте» вернулся в Эредивизие. Игроки клуба отпраздновали возвращение вместе с фанатами

    «Твенте» сыграл вничью с АЗ-2 (0:0) в матче 36-го тура первого дивизиона Голландии.

    Клуб из Энсхеде гарантировал себе первое место и выход в Эредивизие, откуда вылетел по итогам прошлого сезона.

    Футболисты команды отпраздновали возвращение в высший дивизион вместе с болельщиками.

    • «Твенте» выиграл Эредивизие в сезоне-2009/10.
    • С 2015 года клуб испытывает финансовые трудности.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3323

      Lester84 33 минуты назад

      Ждем когда "сра*ый" Твенте снова будет трешку отгружать)))

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