«Твенте» вернулся в Эредивизие. Игроки клуба отпраздновали возвращение вместе с фанатами

«Твенте» сыграл вничью с АЗ-2 (0:0) в матче 36-го тура первого дивизиона Голландии.

Клуб из Энсхеде гарантировал себе первое место и выход в Эредивизие, откуда вылетел по итогам прошлого сезона.

Футболисты команды отпраздновали возвращение в высший дивизион вместе с болельщиками.