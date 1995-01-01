Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на четыре позиции и теперь делит 46-е место с Демократической Республикой Конго. В их активе по 1425 очков.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1737), в тройку также входят Франция (1734) и Бразилия (1676).

Далее следуют Англия (1647), Хорватия (1621), Уругвай (1613), Португалия (1607), Швейцария (1604), Испания (1601) и Дания (1586).

В марте сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (1:3), а потом победила Казахстан (4:0).