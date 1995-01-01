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    Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия поднялась на четыре позиции и теперь делит 46-е место с Демократической Республикой Конго. В их активе по 1425 очков.

    Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1737), в тройку также входят Франция (1734) и Бразилия (1676).

    Далее следуют Англия (1647), Хорватия (1621), Уругвай (1613), Португалия (1607), Швейцария (1604), Испания (1601) и Дания (1586).

    В марте сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (1:3), а потом победила Казахстан (4:0).

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2447

      Дядя Серёжа 14 минут назад

      А по уровню жизни мы на каком? Всё где-то в одинаковых пределах.
      Я не про уровень игроков и уровень их зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +2632

      Агасфер 48 минут назад

      Круто...Ещё столько же времени,и до позиций СССР может дотянуться.Но это не точно.

      0
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      Рейтинг: +5510

      FanatSerj 54 минуты назад

      Главное в отборе на Евро хорошо выступить и попасть на него, а рейтинг это дело наживное наверстать два пропущенных года без официальных встреч можно быстро.

      0
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      Рейтинг: +4792

      KLIM777 1 час назад

      ну да)) все логично)

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