Серия А. «Интер» забил четыре гола «Дженоа», «Лацио» проиграл СПАЛу

Лацио ещё поборется за топ 4
«Интер» разгромил «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А со счетом 4:0. В этом матче сыграл форвард миланцев Мауро Икарди. Он не выходил на поле с февраля из-за травмы.
«Интер» с 56 очками занимает третье местов таблице, «Дженоа» с 33 очками идет на 12-м месте.
Результаты других матчей:
Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур
Голы: 0:1 – Гальярдини, 15; 0:2 – Икарди (с пенальти), 40; 0:3 – Перишич, 54; 0:4 – Гальярдини, 81.
Удаление: Ромеро, 39 – нет.
Голы: 0:1 – Песселья, 12; 1:1 – Дзаньоло, 14; 1:2 – Жерсон, 51; 2:2 – Перотти, 57.
Гол: 1:0 – Петанья (с пенальти), 89.
Торино – Сампдория – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Белотти, 34; 2:0 – Белотти, 45+1; 2:1 – Габбиадини, 83.
Голы: 1:0 – Пинамонти, 13; 1:1 – Барилла, 18; 2:1 – Вальцаниа, 45+2; 2:2 – Кераволо (с пенальти), 58; 3:2 – Чиофани (с пенальти), 90+13.