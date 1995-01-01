Серия А. «Интер» забил четыре гола «Дженоа», «Лацио» проиграл СПАЛу

«Интер» разгромил «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А со счетом 4:0. В этом матче сыграл форвард миланцев Мауро Икарди. Он не выходил на поле с февраля из-за травмы.

«Интер» с 56 очками занимает третье местов таблице, «Дженоа» с 33 очками идет на 12-м месте.

Результаты других матчей:

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

Дженоа – Интер – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Гальярдини, 15; 0:2 – Икарди (с пенальти), 40; 0:3 – Перишич, 54; 0:4 – Гальярдини, 81.

Удаление: Ромеро, 39 – нет.

Рома – Фиорентина – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Песселья, 12; 1:1 – Дзаньоло, 14; 1:2 – Жерсон, 51; 2:2 – Перотти, 57.

СПАЛ – Лацио – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Петанья (с пенальти), 89.

Торино – Сампдория – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Белотти, 34; 2:0 – Белотти, 45+1; 2:1 – Габбиадини, 83.

Фрозиноне – Парма – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Пинамонти, 13; 1:1 – Барилла, 18; 2:1 – Вальцаниа, 45+2; 2:2 – Кераволо (с пенальти), 58; 3:2 – Чиофани (с пенальти), 90+13.

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