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    Серия А. «Интер» забил четыре гола «Дженоа», «Лацио» проиграл СПАЛу

    «Интер» разгромил «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А со счетом 4:0. В этом матче сыграл форвард миланцев Мауро Икарди. Он не выходил на поле с февраля из-за травмы.

    «Интер» с 56 очками занимает третье местов таблице, «Дженоа» с 33 очками идет на 12-м месте.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

    Дженоа – Интер – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гальярдини, 15; 0:2 – Икарди (с пенальти), 40; 0:3 – Перишич, 54; 0:4 – Гальярдини, 81.

    Удаление: Ромеро, 39 – нет.

    Рома – Фиорентина – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Песселья, 12; 1:1 – Дзаньоло, 14; 1:2 – Жерсон, 51; 2:2 – Перотти, 57.

    СПАЛ – Лацио – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Петанья (с пенальти), 89.

    Торино – Сампдория – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Белотти, 34; 2:0 – Белотти, 45+1; 2:1 – Габбиадини, 83.

    Фрозиноне – Парма – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Пинамонти, 13; 1:1 – Барилла, 18; 2:1 – Вальцаниа, 45+2; 2:2 – Кераволо (с пенальти), 58; 3:2 – Чиофани (с пенальти), 90+13.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      SK9 52 минуты назад

      Лацио ещё поборется за топ 4

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