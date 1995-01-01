Серия А. «Наполи» разгромил «Рому» и другие результаты

«Наполи» нанес разгромное поражение «Роме» на ее стадионе в игре 29-го тура Серии А.

Голами в составе неаполитанцев отметились Аркадиуш Милик, Дрис Мертенс, Симоне Верди и Армин Юнес. Единственный гол у хозяев на счету Диего Перотти.

В других встречах «Аталанта» обыграла «Парму», «Фиорентина» поделила очки с «Торино».

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

Парма – Аталанта – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Жервиньо, 8; 1:1 – Пашалич, 24; 1:2 – Сапата, 75; 1:3 – Сапата, 90+4.

Рома – Наполи – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Милик, 2; 1:1 – Перотти, 45+4; 1:2 – Мертенс, 50; 1:3 – Верди, 55; 1:4 – Юнес, 81.

Фрозиноне – СПАЛ – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Викари, 13.

Фиорентина – Торино – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Симеоне, 7; 1:1 – Базелли, 34.

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