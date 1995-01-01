Серия А. «Наполи» разгромил «Рому» и другие результаты

«Наполи» нанес разгромное поражение «Роме» на ее стадионе в игре 29-го тура Серии А.
Голами в составе неаполитанцев отметились Аркадиуш Милик, Дрис Мертенс, Симоне Верди и Армин Юнес. Единственный гол у хозяев на счету Диего Перотти.
В других встречах «Аталанта» обыграла «Парму», «Фиорентина» поделила очки с «Торино».
Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур
Голы: 1:0 – Жервиньо, 8; 1:1 – Пашалич, 24; 1:2 – Сапата, 75; 1:3 – Сапата, 90+4.
Голы: 0:1 – Милик, 2; 1:1 – Перотти, 45+4; 1:2 – Мертенс, 50; 1:3 – Верди, 55; 1:4 – Юнес, 81.
Гол: 0:1 – Викари, 13.
Фиорентина – Торино – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Симеоне, 7; 1:1 – Базелли, 34.