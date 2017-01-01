Маммана: «Иванович – сербский Рамос, Ракицкий – украинский Пике, Дзюба – русский Ибрагимович»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, с какими футболистами у него ассоциируются некоторые партнеры по команде.

– Если Сердара Азмуна называют иранским Месси, как бы вы назвали Бранислава Ивановича?

– Сербский Серхио Рамос.

– Ракицкий?

– Барселонский Пике.

– Украинский, наверное?

– Да-да, украинский!

– Барриос?

– Колумбийский Бускетс.

– Нобоа?

– Эквадорский Модрич.

– Маркизио?

– Итальянский Пирло!

– Маммана?

– Ха-ха! Маммана – аргентинский пес.

– Дриусси?

– Аргентинский Коутиньо.

– И, наконец, Дзюба?

– Русский Ибрагимович!