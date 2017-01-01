Маммана: «Иванович – сербский Рамос, Ракицкий – украинский Пике, Дзюба – русский Ибрагимович»

Тогда уже С.Семак -Русский Гвардиола
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, с какими футболистами у него ассоциируются некоторые партнеры по команде.
– Если Сердара Азмуна называют иранским Месси, как бы вы назвали Бранислава Ивановича?
– Сербский Серхио Рамос.
– Ракицкий?
– Барселонский Пике.
– Украинский, наверное?
– Да-да, украинский!
– Барриос?
– Колумбийский Бускетс.
– Нобоа?
– Эквадорский Модрич.
– Маркизио?
– Итальянский Пирло!
– Маммана?
– Ха-ха! Маммана – аргентинский пес.
– Дриусси?
– Аргентинский Коутиньо.
– И, наконец, Дзюба?
– Русский Ибрагимович!
- 23-летний Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В текущем сезоне аргентинец сыграл девять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.