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    Маммана: «Иванович – сербский Рамос, Ракицкий – украинский Пике, Дзюба – русский Ибрагимович»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, с какими футболистами у него ассоциируются некоторые партнеры по команде.

    – Если Сердара Азмуна называют иранским Месси, как бы вы назвали Бранислава Ивановича?

    – Сербский Серхио Рамос.

    Ракицкий?

    – Барселонский Пике.

    – Украинский, наверное?

    – Да-да, украинский!

    Барриос?

    – Колумбийский Бускетс.

    Нобоа?

    – Эквадорский Модрич.

    Маркизио?

    – Итальянский Пирло!

    – Маммана?

    – Ха-ха! Маммана – аргентинский пес.

    Дриусси?

    – Аргентинский Коутиньо.

    – И, наконец, Дзюба?

    – Русский Ибрагимович!

    • 23-летний Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В текущем сезоне аргентинец сыграл девять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1685

      morgan59 2 минуты назад

      Тогда уже С.Семак -Русский Гвардиола

      0
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      Рейтинг: +12513

      shinnik 5 минут назад

      Дрим Тим-всех мы победим...
      Гамбург и Рапид..
      А пока-Едрид- Мадрид...((

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      Рейтинг: +360

      Валерий1965 18 минут назад

      Про Заболотного не спросили.... Жаль)

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      Рейтинг: +444

      Genz 47 минут назад

      И, наконец, Кокорин - русский Джек Потрошитель

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