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    Серия А. «Интер» победил СПАЛ и другие результаты

    «Интер» обыграл СПАЛ в матче 27-го тура Серии А. Голы у миланцев на свой счет записали Маттео Политано и Роберто Гальярдини.

    В других встречах «Сампдория» уступила «Аталанте», а «Торино» одержал волевую победу над «Фрозиноне».

    Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    Болонья – Кальяри – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пульгар, 34 (с пенальти); 2:0 – Сориано, 77.

    Интер – СПАЛ – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Политано, 67; Гальярдини, 77.

    Сампдория – Аталанта – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сапата, 50; 1:1 – Квальярелла, 67 (с пенальти); 1:2 – Госенс, 77.

    Фрозиноне – Торино – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Паганини, 42; 1:1 – Белотти, 56; 1:2 – Белотти, 78.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2019 18:58
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