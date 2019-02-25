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    Сарри – о своем авторитете в «Челси»: «После матча с «Сити» я уверен в нем. Футболисты играли так, как я просил»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

    О своем авторитете в команде

    После этого матча я должен сказать, что уверен в нем. Футболисты играли так, как я просил. Сегодня я горжусь ими.

    О своем будущем

    Вы должны спрашивать у клуба. Я счастлив здесь. В последних трех матчах мы улучшали игру и значительно продвинулись в этом.

    Сегодня мы показали, что можем быть очень сплоченной командой, потому что мы не уступали сопернику, а «Сити» – это непростая команда. Я доволен игроками.

    Думаю, клуб доже гордится нашей игрой. Наша игра была очень хорошей против команды, которая, по моему мнению, лучшая в Европе.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: BBC

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    25.02.2019 00:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:05

      Надо было всегда так играть ,тогда не было бы претензий к тренеру и игрокам.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 08:43

      Толку не будет при таком подходе Сарри, если футболисты будут игра по его просьбе, как он говорит.

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 февраля 2019, 00:51

      Сарри надо в гибкости прибавить, АПЛ в этом плане значительно сложнее Серии А. Ну и дать ему поработать, как мне видится, всё же стоит.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > Shotlandets86 25 февраля 2019, 07:38

      Да и от Алонсо надо избавиться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Санёк 17 25 февраля 2019, 12:28

      Для ротации сгодится или при 5-3-2.

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