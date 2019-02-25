Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

О своем авторитете в команде

После этого матча я должен сказать, что уверен в нем. Футболисты играли так, как я просил. Сегодня я горжусь ими.

О своем будущем

Вы должны спрашивать у клуба. Я счастлив здесь. В последних трех матчах мы улучшали игру и значительно продвинулись в этом.

Сегодня мы показали, что можем быть очень сплоченной командой, потому что мы не уступали сопернику, а «Сити» – это непростая команда. Я доволен игроками.

Думаю, клуб доже гордится нашей игрой. Наша игра была очень хорошей против команды, которая, по моему мнению, лучшая в Европе.

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