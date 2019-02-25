Надо было всегда так играть ,тогда не было бы претензий к тренеру и игрокам.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).
О своем авторитете в команде
После этого матча я должен сказать, что уверен в нем. Футболисты играли так, как я просил. Сегодня я горжусь ими.
О своем будущем
Вы должны спрашивать у клуба. Я счастлив здесь. В последних трех матчах мы улучшали игру и значительно продвинулись в этом.
Сегодня мы показали, что можем быть очень сплоченной командой, потому что мы не уступали сопернику, а «Сити» – это непростая команда. Я доволен игроками.
Думаю, клуб доже гордится нашей игрой. Наша игра была очень хорошей против команды, которая, по моему мнению, лучшая в Европе.
Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги