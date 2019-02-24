Тренер «Утрехта» Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать лишний мяч

Встреча 23 тура чемпионата Голландии «Утрехт» – «Экселсиор» завершилась со счетом 0:0.
На пятой добавленной минуте хозяева готовились к розыгрышу штрафного. Главный тренер Дик Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать с поля лишний мяч.
По итогам матча команда из Утрехта набрала 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Витесса» Леонида Слуцкого столько же баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
- Адвокат возглавил «Утрехт» в сентябре. Это 17-я команда в его тренерской карьере.
- С 2006 по 2009 год тренировал «Зенит». Выиграл 4 трофея, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.
- С 2010 по 2012 работал со сборной России, которая под его руководством не вышла из группы на Евро.
| Dick Advocaat neemt het heft in eigen hand.#utrexc https://t.co/82I4EgPzX0 pic.twitter.com/uiO8oqC2GX— FOX Sports (@FOXSportsnl) 23 февраля 2019 г.