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    Тренер «Утрехта» Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать лишний мяч

    Встреча 23 тура чемпионата Голландии «Утрехт»«Экселсиор» завершилась со счетом 0:0.

    На пятой добавленной минуте хозяева готовились к розыгрышу штрафного. Главный тренер Дик Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать с поля лишний мяч.

    По итогам матча команда из Утрехта набрала 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Витесса» Леонида Слуцкого столько же баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    • Адвокат возглавил «Утрехт» в сентябре. Это 17-я команда в его тренерской карьере.
    • С 2006 по 2009 год тренировал «Зенит». Выиграл 4 трофея, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • С 2010 по 2012 работал со сборной России, которая под его руководством не вышла из группы на Евро.

    Источник: FOX Sports

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    24.02.2019 01:53
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