Тренер «Утрехта» Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать лишний мяч

Встреча 23 тура чемпионата Голландии «Утрехт» – «Экселсиор» завершилась со счетом 0:0.

На пятой добавленной минуте хозяева готовились к розыгрышу штрафного. Главный тренер Дик Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать с поля лишний мяч.

По итогам матча команда из Утрехта набрала 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Витесса» Леонида Слуцкого столько же баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.