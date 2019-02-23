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    Гвардиола: «Команды Сарри всегда были на высоте»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

    «Моя ситуация немного отличается [от ситуации Сарри]. В мой первый год клуб не сомневался во мне. В СМИ никогда не писали, что меня могут уволить, если я проиграю следующую игру. Такого не было.

    Иногда ситуация сложная, и требуется время. В первый сезон у Маурицио так же.

    По моему мнению, Сарри и его команды всегда были на высоте. Когда мы просматривали игры между нами командами. Может, люди не поверят мне, но они делали невероятные вещи», – сказал Гвардиола.

    Завтра, 24 февраля, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги.

    Источник: Sky Sports

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    23.02.2019 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:59

      Сейчас когда у команды Сарри возникли трудности, у него не оказалось поддержки. С этим утверждением Гвардиолы можно согласиться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 23 февраля 2019, 10:37

      Он еще и издевается.

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