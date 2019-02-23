Гвардиола: «Команды Сарри всегда были на высоте»

Сейчас когда у команды Сарри возникли трудности, у него не оказалось поддержки. С этим утверждением Гвардиолы можно согласиться.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.
«Моя ситуация немного отличается [от ситуации Сарри]. В мой первый год клуб не сомневался во мне. В СМИ никогда не писали, что меня могут уволить, если я проиграю следующую игру. Такого не было.
Иногда ситуация сложная, и требуется время. В первый сезон у Маурицио так же.
По моему мнению, Сарри и его команды всегда были на высоте. Когда мы просматривали игры между нами командами. Может, люди не поверят мне, но они делали невероятные вещи», – сказал Гвардиола.
Завтра, 24 февраля, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги.