Гвардиола: «Команды Сарри всегда были на высоте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

«Моя ситуация немного отличается [от ситуации Сарри]. В мой первый год клуб не сомневался во мне. В СМИ никогда не писали, что меня могут уволить, если я проиграю следующую игру. Такого не было.

Иногда ситуация сложная, и требуется время. В первый сезон у Маурицио так же.

По моему мнению, Сарри и его команды всегда были на высоте. Когда мы просматривали игры между нами командами. Может, люди не поверят мне, но они делали невероятные вещи», – сказал Гвардиола.

Завтра, 24 февраля, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги.