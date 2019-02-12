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    Поражение в Стамбуле – четвертое из шести выездных для «Зенита» в текущем сезоне Лиги Европы

    Встреча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче»«Зенит» завершилась со счетом 1:0.

    Команда Сергея Семака проиграла четвертый матч на выезде в этом розыгрыше турнира. Всего сине-бело-голубые играли на выезде шесть раз.

    Играя в гостях, петербургский клуб прежде уступил минскому «Динамо» (0:4) и «Мольде» (1:2) в квалификационном раунде, а также «Славии» (0:1) на групповой стадии. Остальные два матча завершились вничью 1:1 – с «Бордо» и «Копенгагеном» в группе.

    Матч «Зенит» – «Фенербахче» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир

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    12.02.2019 23:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 февраля 2019, 09:46

      Локо проиграл в группе ЛЧ все выездные матчи и 2 дома, и чего? А ничего!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +808

      Алекс636363 13 февраля 2019, 06:17

      Славии 0-2 вообще-то. Бездарный Зенит в очередном бездарном матче. 14 команда возила лидера российского чемпионата, 18 команда - Краснодар, отскочивший после двух перекладин с минималкой 1-0 в Турции и еле победивший 2-1 у себя. Скоро Гибралтар будем обыгрывать 1-0 с помощью пенальти.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 февраля 2019, 23:28

      Счет на табле, не на е бле.

      0
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