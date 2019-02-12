Поражение в Стамбуле – четвертое из шести выездных для «Зенита» в текущем сезоне Лиги Европы

Встреча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Зенит» завершилась со счетом 1:0.

Команда Сергея Семака проиграла четвертый матч на выезде в этом розыгрыше турнира. Всего сине-бело-голубые играли на выезде шесть раз.

Играя в гостях, петербургский клуб прежде уступил минскому «Динамо» (0:4) и «Мольде» (1:2) в квалификационном раунде, а также «Славии» (0:1) на групповой стадии. Остальные два матча завершились вничью 1:1 – с «Бордо» и «Копенгагеном» в группе.

Матч «Зенит» – «Фенербахче» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.