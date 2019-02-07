Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Германии. Гол Комана «Герте» в овертайме вывел «Баварию» в четвертьфинал; забито 5 мячей

    «Бавария» обыграла «Герту» со счетом 3:2 в матче 1/8 финала Кубка Германии.

    Основное время завершилось со счетом 2:2. За берлинский клуб забили полузащитник Максимилиан Миттельштедт и нападающий Дави Зелке. В составе мюнхенцев дубль на счету вингера Сержа Гнабри.

    Победным стал гол полузащитника »Баварии» Кингсли Комана на восьмой минуте первого дополнительного тайма.

    Германия. Кубок. 1/8 финала

    Герта – Бавария – 2:3 (1:1; 2:2; 2:3)

    Голы: 1:0 – Миттельштетд, 3; 1:1 – Гнабри, 7; 1:2 0 Гнабри, 47; 2:2 – Зелке, 67; 2:3 – Коман, 98.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 01:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 14:47

      Трудная победа Баварии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 февраля 2019, 01:34

      Среди команд, вышедших в 1/4 финала кубка Германии, не вижу ни одной, которая была бы способна помешать Баварии выиграть Кубок. Главное, не натворить глупостей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > zatonn 7 февраля 2019, 07:26

      Лейпциг вполне может наказать сегодняшнюю Баварию, да и Шальке с Вердером могут выдать отличный матч, так что тут бабка на двое сказала. Вон сколько проблем принесла Герта.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      teodogat > zatonn 7 февраля 2019, 21:02

      Бавария сама себе обычно мешает, как например пас Хуммельса головой типа вратарю, а на самом деле голевая передача сопернику, или как в том году с Реалом - пас Рафиньи сопернику на выход один на один, пробегание мимо мяча Ульрайха и оставление ворот пустыми, такие подарки любят дарить игроки Баварии.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11