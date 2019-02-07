Кубок Германии. Гол Комана «Герте» в овертайме вывел «Баварию» в четвертьфинал; забито 5 мячей

«Бавария» обыграла «Герту» со счетом 3:2 в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Основное время завершилось со счетом 2:2. За берлинский клуб забили полузащитник Максимилиан Миттельштедт и нападающий Дави Зелке. В составе мюнхенцев дубль на счету вингера Сержа Гнабри.

Победным стал гол полузащитника »Баварии» Кингсли Комана на восьмой минуте первого дополнительного тайма.

Германия. Кубок. 1/8 финала

Герта – Бавария – 2:3 (1:1; 2:2; 2:3)

Голы: 1:0 – Миттельштетд, 3; 1:1 – Гнабри, 7; 1:2 0 Гнабри, 47; 2:2 – Зелке, 67; 2:3 – Коман, 98.

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