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    Пентек забил за «Милан» первым ударом в створ. Он оформил дубль за 17 минут

    «Милан» принимает «Наполи» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:0, 31 минута).

    На 10 минуте счет открыл нападающий Кшиштоф Пентек. Поляк впервые после перехода из «Дженоа» начал матч в стартовом составе и забил первым ударом в створ за новую команду. 17 спустя Пентек забил второй гол.

    23-летний форвард дебютировал за «россонери» в игре 21 тура Серии А против «Наполи» (0:0), заменив Патрика Кутроне на 71 минуте.

    Трансфер состоялся 24 января. Игрок заключил контракт сроком до 30 июня 2023 года. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.

    • Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».
    • Забил 20 мячей и отдал один ассист у в 23 матчах всех турниров.
    • 13 голов в 19 играх — 4 результат текущего сезона Серии А.

    Источник: OptaPaolo

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    29.01.2019 23:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:22

      Эти голы придадут ему еще большую уверенность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 30 января 2019, 12:09

      Ай да Пентек!
      С возвращением о великий Милан !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 30 января 2019, 01:17

      Очень похоже на трансфер в точку. Очень хочется в это верить. Парню удачи. Давно Милан что-то толковое на трансферном рынке не выдавал, именно в плане полезности, а не только имени.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 00:11

      Кшиштоф очень удачно сегодня отметился в "Милане", сделав дубль.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 29 января 2019, 23:34

      Там и Пакета голевой передачей отметился. Так что новички Милана проявляют себя при высочайшем уровне сопротивления. Если Кшиштоф такими темпами забивать продолжит, Левандовски, уже утративший голод, который был присущ ему в молодости и ставший регулярно транжирить моменты, может потерять место безусловно ключевого игрока и основного нападающего в Сборной Польши.

      2
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      Рейтинг: +12345

      DeStar > Viper for CSKA 29 января 2019, 23:45

      будут просто в 2 напада играть)

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > DeStar 30 января 2019, 09:55

      Там Милик еще в Наполи возраждаться начинает)))

      2
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