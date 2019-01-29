Пентек забил за «Милан» первым ударом в створ. Он оформил дубль за 17 минут

Эти голы придадут ему еще большую уверенность.
«Милан» принимает «Наполи» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:0, 31 минута).
На 10 минуте счет открыл нападающий Кшиштоф Пентек. Поляк впервые после перехода из «Дженоа» начал матч в стартовом составе и забил первым ударом в створ за новую команду. 17 спустя Пентек забил второй гол.
23-летний форвард дебютировал за «россонери» в игре 21 тура Серии А против «Наполи» (0:0), заменив Патрика Кутроне на 71 минуте.
Трансфер состоялся 24 января. Игрок заключил контракт сроком до 30 июня 2023 года. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.
- Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».
- Забил 20 мячей и отдал один ассист у в 23 матчах всех турниров.
- 13 голов в 19 играх — 4 результат текущего сезона Серии А.