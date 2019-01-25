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    Сарри: «Если бы в серии пенальти проиграли «Тоттенхэму», я все равно был бы доволен»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после ответного матча 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1, 4:2 по пенальти). Итальянец доволен игрой синих.

    «Нам предстоит тяжелый финал, но против «Тоттенхэма» мы показали очень хорошую игру. Если бы нам не удалось победить по пенальти, я все равно был бы доволен нашим выступлением», – сказал Сарри.

    • В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».
    • В АПЛ лондонцы идут четвертыми.
    • В 1/16 финала Лиги Европы «Челси» сыграет с «Мальме».

    Источник: Официальный сайт «Челси» на русском языке

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    25.01.2019 08:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 25 января 2019, 15:47

      На самом деле его команда играла отлично

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 09:17

      Игра и результат не всегда коррелируют. Можно при хорошей игре проиграть и наоборот при слабой выиграть.

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