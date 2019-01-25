Сарри: «Если бы в серии пенальти проиграли «Тоттенхэму», я все равно был бы доволен»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после ответного матча 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1, 4:2 по пенальти). Итальянец доволен игрой синих.

«Нам предстоит тяжелый финал, но против «Тоттенхэма» мы показали очень хорошую игру. Если бы нам не удалось победить по пенальти, я все равно был бы доволен нашим выступлением», – сказал Сарри.