«Арсенал» идентифицировал фаната, бросившего бутылку в Алли во время матча с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» сообщил, что установил личность болельщика, который бросил бутылку с трибуны в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли во время домашнего матча 1/4 финала Кубка английской лиги.

На 73-й минуте встречи фанат красно-белых кинул пластиковую бутылку в голову англичанину. Тот в ответ показал пальцами счет 0:2, который к тому времени горел на табло.

«На всех смутил человеком, бросивший который бутылку в Деле Алли во время матча против «Тоттенхэма» в среду вечером.

Поведению такого типа нет места на стадионе «Эмирейтс». И после анализа видеозаписей камер видеонаблюдения, показавших, как он покидал стадион после того, как бросил бутылку, мы идентифицировали изображение подозреваемого. Мы поддерживаем связь с полицией, и расследование продолжается с целью задержания преступника.

Мы не несем ответственности за действия одного человека, но приносим свои извинения Деле Алли и всем сотрудникам «Тоттенхэма» за этот инцидент.

Мы не допускаем антисоциального, дискриминационного или насильственного поведения в футбольном клубе «Арсенал». Любой идентифицированный человек получит длительный запрет от клуба на посещение матчей, а его данные будут переданы в полицию для начала судебного разбирательства», – говорится в клубном заявлении «Арсенала».