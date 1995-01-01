Де Брюйне: «Сложно выходить в старте, когда ты пять месяцев был травмирован»

Полузащитник «Манчетер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментирвоал результат матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Лестера» (3:1 по пенальти).

«Облегчение. Это было сложно для нас. Вышло много игроков, которые не появлялись часто на поле. Мы провели хорошую игру, это был открытый матч, и в конце голкипер помог нам.

Сложно выходить в старте, когда ты пять месяцев был травмирован. Но я хорошо чувствовал себя на протяжении 70 минут», – сказал Де Брюйне.

Де Брюйне забил за «Манчестер Сити» впервые с апреля