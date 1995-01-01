Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Де Брюйне: «Сложно выходить в старте, когда ты пять месяцев был травмирован»

    Полузащитник «Манчетер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментирвоал результат матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Лестера» (3:1 по пенальти).

    «Облегчение. Это было сложно для нас. Вышло много игроков, которые не появлялись часто на поле. Мы провели хорошую игру, это был открытый матч, и в конце голкипер помог нам.

    Сложно выходить в старте, когда ты пять месяцев был травмирован. Но я хорошо чувствовал себя на протяжении 70 минут», – сказал Де Брюйне.

    Де Брюйне забил за «Манчестер Сити» впервые с апреля

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1538

      Almazovich 3 часа назад

      Здоровье и успехов Де Брюйне!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru