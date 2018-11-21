Атаманенко: «Только в России за «Спартак» болеет более 27 миллионов человек»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о начале сотрудничества с командой киберспорсменов forZe eSports для популяризации бренда и привлечения поклонников компьютерных игр на стадион.

«Мы как клуб хотели бы этим сотрудничеством привлекать аудиторию, которую зачастую сложно привлечь и удержать традиционными каналами коммуникации. Хотим знакомить эту аудиторию, в том числе детей и подростков, с брендом ФК «Спартак» через киберспорт.

В FIFA 19, например, есть наш стадион. Надеюсь, игроки в симулятор будут играть за «Спартак» на его стадионе – «Открытие Арене». На встрече перед презентацией мы с партнерами обсудили возможность появления стадиона в еще одной популярной игре, с которой, надеюсь, также будем сотрудничать. Нам хотелось бы быть максимально представленными в киберспорте с точки зрения вовлечения бренда, привлечения аудитории и перевода ее из виртуальной в реальную.

Хотим, чтобы после взаимодействия с брендом клуба в киберпространстве люди приходили на стадион болеть за «Спартак». Также в рамках сотрудничества рассчитываем, что forZe будет достойно представлять «Спартак» в официальных турнирах по FIFA. К этой дисциплине достаточно много внимания, и оно растет со стороны и РПЛ, и РФС. Надеемся, forZe будет приносить победы «Спартаку».

Безусловно, существует часть нашей аудитории, которая пересекается в реальном и киберфутболе. Но при этом не у всех, к примеру, есть возможность прийти на матч и поддержать «Спартак» – география боления за команду обширна. По результатам нашего последнего исследования только в России за красно-белых болеет более 27 миллионов человек. Часть из них приходит на стадион, но часть не имеет такой возможности. А кто-то пока не посещает стадион и живет только киберспортом. Надеемся, за счет представления «Спартака» в киберспорте нам, в том числе, удастся привлечь их и на футбольные матчи», – сказал Атаманенко.