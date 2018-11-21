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    Атаманенко: «Только в России за «Спартак» болеет более 27 миллионов человек»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о начале сотрудничества с командой киберспорсменов forZe eSports для популяризации бренда и привлечения поклонников компьютерных игр на стадион.

    «Мы как клуб хотели бы этим сотрудничеством привлекать аудиторию, которую зачастую сложно привлечь и удержать традиционными каналами коммуникации. Хотим знакомить эту аудиторию, в том числе детей и подростков, с брендом ФК «Спартак» через киберспорт.

    В FIFA 19, например, есть наш стадион. Надеюсь, игроки в симулятор будут играть за «Спартак» на его стадионе – «Открытие Арене». На встрече перед презентацией мы с партнерами обсудили возможность появления стадиона в еще одной популярной игре, с которой, надеюсь, также будем сотрудничать. Нам хотелось бы быть максимально представленными в киберспорте с точки зрения вовлечения бренда, привлечения аудитории и перевода ее из виртуальной в реальную.

    Хотим, чтобы после взаимодействия с брендом клуба в киберпространстве люди приходили на стадион болеть за «Спартак». Также в рамках сотрудничества рассчитываем, что forZe будет достойно представлять «Спартак» в официальных турнирах по FIFA. К этой дисциплине достаточно много внимания, и оно растет со стороны и РПЛ, и РФС. Надеемся, forZe будет приносить победы «Спартаку».

    Безусловно, существует часть нашей аудитории, которая пересекается в реальном и киберфутболе. Но при этом не у всех, к примеру, есть возможность прийти на матч и поддержать «Спартак» – география боления за команду обширна. По результатам нашего последнего исследования только в России за красно-белых болеет более 27 миллионов человек. Часть из них приходит на стадион, но часть не имеет такой возможности. А кто-то пока не посещает стадион и живет только киберспортом. Надеемся, за счет представления «Спартака» в киберспорте нам, в том числе, удастся привлечь их и на футбольные матчи», – сказал Атаманенко.

    Источник: Sport24

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    21.11.2018 14:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 ноября 2018, 21:01

      Вот идиоты!! А не пробывали,создать "боеспособный" коллектив,стремиться к трофеям,и уважительно относиться к болельщикам??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 21 ноября 2018, 17:37

      а кто считал.в россии все ненавидят спартак

      -3
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      Рейтинг: +881

      sined1951 21 ноября 2018, 16:50

      Цифра явно взята с потолка. У нас футбольных болельщиков в стране не больше 10 миллионов на все команды. Поэтому в Спартаке и бардак когда у него такие руководители, безответственные балаболы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 16:39

      Он точно коммерческий директор ?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 21 ноября 2018, 15:45

      Бред какой то ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main > _Marqella_ 21 ноября 2018, 22:38

      Сиди тихо тихо и завидуй

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 14:48

      Тайны он не раскрыл.
      У Спартака всегда было много поклонников.Больше чем у соперников.Вопрос в другом.Как можно так безответственно относиться к болельщикам.На данный момент это самый главный вопрос.

      5
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 ноября 2018, 14:32

      Статья о киберспорте, а оглавление статьи о количестве болельщиков. мдаа,
      Таким же образом можно было бы озаглавить, например, "Атаманенко: В FIFA 19, например, есть наш стадион" )))

      0
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