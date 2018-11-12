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    Мората: «Игроки «Челси» надеются, что Азар надолго останется в клубе»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората сказал, что футболисты лондонского клуба не хотят ухода полузащитника Эдена Азара.

    Ранее сообщалось, что бельгийца рассчитывает приобрести «Реал».

    Будущее капитана Бельгии остается предметом слухов о Реале Мадриде, в то время как новые переговоры по контракту грохочут.

    «Я думаю, он один из лучших. Когда он здоров и счастлив, остановить его, вероятно, сложнее всего в мире. Считаю, что по игре один в один, или даже один в два, он входит в тройку лучших игроков мира.

    Мы очень рады, что Эден выступает за «Челси» и надеемся, что он останется здесь надолго», – сказал Мората.

    Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году.

    Источник: Tribalfootball

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    12.11.2018 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 12 ноября 2018, 18:02

      Сам-то когда начнешь играть?

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