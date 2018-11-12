Мората: «Игроки «Челси» надеются, что Азар надолго останется в клубе»

Сам-то когда начнешь играть?
Нападающий «Челси» Альваро Мората сказал, что футболисты лондонского клуба не хотят ухода полузащитника Эдена Азара.
Ранее сообщалось, что бельгийца рассчитывает приобрести «Реал».
Будущее капитана Бельгии остается предметом слухов о Реале Мадриде, в то время как новые переговоры по контракту грохочут.
«Я думаю, он один из лучших. Когда он здоров и счастлив, остановить его, вероятно, сложнее всего в мире. Считаю, что по игре один в один, или даже один в два, он входит в тройку лучших игроков мира.
Мы очень рады, что Эден выступает за «Челси» и надеемся, что он останется здесь надолго», – сказал Мората.
Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году.