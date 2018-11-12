Мората: «Игроки «Челси» надеются, что Азар надолго останется в клубе»

Нападающий «Челси» Альваро Мората сказал, что футболисты лондонского клуба не хотят ухода полузащитника Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что бельгийца рассчитывает приобрести «Реал».

Будущее капитана Бельгии остается предметом слухов о Реале Мадриде, в то время как новые переговоры по контракту грохочут.

«Я думаю, он один из лучших. Когда он здоров и счастлив, остановить его, вероятно, сложнее всего в мире. Считаю, что по игре один в один, или даже один в два, он входит в тройку лучших игроков мира.

Мы очень рады, что Эден выступает за «Челси» и надеемся, что он останется здесь надолго», – сказал Мората.

Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году.