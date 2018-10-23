Кузяев будет готовиться к «Бордо» с сотрясением мозга

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев начнется подготовку к матчу Лиги Европы против «Бордо», несмотря на сотрясение мозга.

25-летний футболист получил травму в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1) и был заменен на Олега Шатова.

«Состояние полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева не вызывает опасений.

Несмотря на повреждение, полученное во время игры, он будет готовиться в основной группе к домашнему матчу Лиги Европы против «Бордо».

У Игоря Смольникова диагностирована травма мышечных тканей бедра, сейчас он тренируется под присмотром физиотерапевтов по индивидуальной программе.

Вопрос о его участии в ближайшем матче остается открытым», – сообщила пресс-служба лидеров РПЛ.

Кузяев пополнил состав «Зенита» в июле 2017 года, перейдя из «Ахмата». Участник ЧМ-2018 в текущем клубном сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16-ти матчах всех соревнований.

Команда Сергея Семака примет французский клуб в четверг, 25-го октября. Петербургский клуб возглавляет группу C Лиги Европы.