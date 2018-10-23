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    Какой вы футболист?

    Кузяев будет готовиться к «Бордо» с сотрясением мозга

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев начнется подготовку к матчу Лиги Европы против «Бордо», несмотря на сотрясение мозга.

    25-летний футболист получил травму в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1) и был заменен на Олега Шатова.

    «Состояние полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева не вызывает опасений.

    Несмотря на повреждение, полученное во время игры, он будет готовиться в основной группе к домашнему матчу Лиги Европы против «Бордо».

    У Игоря Смольникова диагностирована травма мышечных тканей бедра, сейчас он тренируется под присмотром физиотерапевтов по индивидуальной программе.

    Вопрос о его участии в ближайшем матче остается открытым», – сообщила пресс-служба лидеров РПЛ.

    Кузяев пополнил состав «Зенита» в июле 2017 года, перейдя из «Ахмата». Участник ЧМ-2018 в текущем клубном сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16-ти матчах всех соревнований.

    Команда Сергея Семака примет французский клуб в четверг, 25-го октября. Петербургский клуб возглавляет группу C Лиги Европы.

    Источник: Sport24

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    23.10.2018 01:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67524

      portero 23 октября 2018, 06:37

      Не гробте паре, дайте востановиться

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 октября 2018, 03:56

      дядя Стёпа , он такой вот, по мозгам как саданёт....
      Если мяч не прёт в ворота иль игра не так идёт...

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