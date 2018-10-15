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    Какой вы футболист?

    Радимов – Глушакову после поражения молодежки «Спартака»: «Рад видеть, приезжай еще»

    Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу дубля петербуржцев над «Спартаком» (1:0) в перенесенном матче шестого тура молодежного первенства.

    За молодежку «Спартака» выступал отчисленный из основы полузащитник Денис Глушаков.

    «Рад видеть. Приезжай еще. 1:0!» – написал Радимов в сторис в инстаграме.

    Ранее Радимов и Глушаков несколько раз заключали различные пари в соцсетях. У футболистов дружеские отношения.

    Источник: Инстаграм Владислава Радимова

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    15.10.2018 16:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1440

      balam 19 октября 2018, 15:01

      Глушакову надо памятник в тушино ставить. дебил верхом на заборе. посмертно

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 17:07

      Денис не подписывайте ,у них там ребята со странностями играют..У Спартака оральный секс требуют

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > алдан2014 15 октября 2018, 18:20

      Чего им требовать того, что уже получили?

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