Радимов – Глушакову после поражения молодежки «Спартака»: «Рад видеть, приезжай еще»

Старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу дубля петербуржцев над «Спартаком» (1:0) в перенесенном матче шестого тура молодежного первенства.

За молодежку «Спартака» выступал отчисленный из основы полузащитник Денис Глушаков.

«Рад видеть. Приезжай еще. 1:0!» – написал Радимов в сторис в инстаграме.

Ранее Радимов и Глушаков несколько раз заключали различные пари в соцсетях. У футболистов дружеские отношения.