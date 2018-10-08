Аршавин пишет книгу о «Кайрате»

В ближайшее время выйдет книга, автором которой станет бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин. 37-летний футболист пишет книгу о своей нынешней команде – «Кайрате».

«Игрок казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Андрей Аршавин готовит издать книгу об этом самом клубе.

Знаменит тем, что в 2000-е годы сделал головокружительную карьеру в ФК «Зенит» и национальной сборной. По результатам игры на Евро-2008 был признан лучшим игроком сборной и включен в символическую сборную чемпионата. С 2009 по 2013 года играл за лондонский «Арсенал», затем вернулся в «Зенит».

С 2016 года играет за казахстанский ФК «Кайрат». В прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата РК», – рассказал казахстанский политолог Талгат Калиев.

В текущем сезоне Аршавин провел за команду 24 матча, в которых забил девять голов.