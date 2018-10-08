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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Аршавин пишет книгу о «Кайрате»

    В ближайшее время выйдет книга, автором которой станет бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин. 37-летний футболист пишет книгу о своей нынешней команде – «Кайрате».

    «Игрок казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Андрей Аршавин готовит издать книгу об этом самом клубе.

    Знаменит тем, что в 2000-е годы сделал головокружительную карьеру в ФК «Зенит» и национальной сборной. По результатам игры на Евро-2008 был признан лучшим игроком сборной и включен в символическую сборную чемпионата. С 2009 по 2013 года играл за лондонский «Арсенал», затем вернулся в «Зенит».

    С 2016 года играет за казахстанский ФК «Кайрат». В прошлом сезоне признан лучшим игроком чемпионата РК», – рассказал казахстанский политолог Талгат Калиев.

    В текущем сезоне Аршавин провел за команду 24 матча, в которых забил девять голов.

    Источник: Telegram

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    08.10.2018 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 8 октября 2018, 16:46

      На конец взялся за ум

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 октября 2018, 11:33

      )))
      до него я знал только одного писателя..Андрей Сергеевича..
      Некрасов
      по фамилии,.
      "Приключения Капитана Врунгеля",если это кому-то о чём-то...

      странно,думал бестселлер будет называться по другому...
      1."Смытый волной"
      2."Жизнь и приключения Робинзона.Мои Пятницы на Острове."
      3."Шёл трамвай,10-й номер, а на поле кто-то помер.."

      При всей любви и уважении.Верим.Помним...грустим..(

      4
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 8 октября 2018, 11:30

      Новый казахский акын

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      Рейтинг: +381

      fadda 8 октября 2018, 11:25

      На казахском, надеюсь?
      :) :) :)

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