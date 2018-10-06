Лига 1. «Лилль» обыграл «Сент-Этьен», «Генгам» и «Монпелье» сыграли вничью

«Лилль» обыграл «Сент-Этьен» в матче 9-го тура Лиги 1 со счетом 3:1. «Лилль» с 19-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 15-ю очками идет четвертым.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

Тулуза – Ницца – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Срарфи, 29; 1:1 – Доссеви, 54.

Лилль – Сент-Этьен – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бамба, 17; 1:1 – Кабелла (с пенальти), 26; 2:1 – Бамба, 46; 3:1 – Пепе, 85.

Ним – Реймс – 0:0

Генгам – Монпелье – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Делор, 30; 1:1 – Бенезе, 64.

Удаления: Турам, 7 – Молле, 39.

Амьен – Дижон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Годдос, 39.

Анжер – Страсбур – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мотиба, 2; 0:2 – Мотиба, 40; 1:2 – Капелль, 58; 2:2 – Тома, 90+2.

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Турнирная таблица Лиги 1