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    Какой вы футболист?

    «Самара Арена» провалила проверку по причине недостроенных билетных касс

    По информации телеграм-канала «Мутко против», «Самара Арена» не прошла проверку комиссии по причиине необорудованных билетных касс. Ранее этот же источник сообщил, что стадион по факту еще не достроен.

    «Проверка «Самара Арены» снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле – в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.

    В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров, еще и полов. Стены – голый гипсокартон, окна прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет», – сообщает телеграм-канал.

    Источник: Telegram

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    04.10.2018 16:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 09:25

      Деньги государственные спипили, а проверяющим глаза зеленой бумагой заклеили. Только и всего!

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 октября 2018, 06:31

      А мне вообще похрен, есть ли вообще около стадиона кассы, все билеты онлайн покупают или в кассах по городу. так удобнее, чем ломиться за час до игры в очередь у касс перед стадионом.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 октября 2018, 19:24

      фото хер пойми чего можно к любому стадиону прилепить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 19:17

      Как же тогда принимали перед ЧМ2018?

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > zigbert 4 октября 2018, 19:24

      конечно это всё пи з дё ж,инспекция ФИФА принимала стадион.

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 4 октября 2018, 18:38

      прошел ЧМ и что, стадионы начинают разворовывать?
      кассы затраты копейки, с них много не наворуешь.

      2
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      Рейтинг: +1351

      15112007 4 октября 2018, 17:38

      Позорище

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:20

      Хорошо, что не хватает только касс, могли и сам стадион спи**ить...это Россия, детка ;)

      6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 октября 2018, 17:08

      Посадят билетеров на входе (типа Вицина из Операции Ы), делов то.
      ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РОССИЯ 21 ВЕК!

      3
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 4 октября 2018, 17:00

      какой комиссии? то что касс на стадионе нет - это не новость, тупо раскрутка телеграм-канала, маркетинг имеет нас

      0
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      Рейтинг: +63

      -DangerFoX- 4 октября 2018, 16:59

      будут реализовывать билеты через перекупов)

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