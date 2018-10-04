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  • «Самара Арена» провалила проверку по причине недостроенных билетных касс

«Самара Арена» провалила проверку по причине недостроенных билетных касс

4 октября 2018, 16:43
14

По информации телеграм-канала «Мутко против», «Самара Арена» не прошла проверку комиссии по причиине необорудованных билетных касс. Ранее этот же источник сообщил, что стадион по факту еще не достроен.

«Проверка «Самара Арены» снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле – в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.

В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров, еще и полов. Стены – голый гипсокартон, окна прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет», – сообщает телеграм-канал.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (14)
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Bronholm
1538660692
Расслабьтесь, это же Россия
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Васьок86
1538661618
какой комиссии? то что касс на стадионе нет - это не новость, тупо раскрутка телеграм-канала, маркетинг имеет нас
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kykyi
1538662126
Посадят билетеров на входе (типа Вицина из Операции Ы), делов то. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РОССИЯ 21 ВЕК!
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Kulimen
1538662805
Хорошо, что не хватает только касс, могли и сам стадион спи**ить...это Россия, детка ;)
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15112007
1538663889
Позорище
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portero
1538667495
прошел ЧМ и что, стадионы начинают разворовывать? кассы затраты копейки, с них много не наворуешь.
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zigbert
1538669821
Как же тогда принимали перед ЧМ2018?
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3a zenit
1538670299
фото хер пойми чего можно к любому стадиону прилепить.
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Victor.Vings
1538710265
А мне вообще похрен, есть ли вообще около стадиона кассы, все билеты онлайн покупают или в кассах по городу. так удобнее, чем ломиться за час до игры в очередь у касс перед стадионом.
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prezent2017
1538720707
Деньги государственные спипили, а проверяющим глаза зеленой бумагой заклеили. Только и всего!
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