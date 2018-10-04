«Самара Арена» провалила проверку по причине недостроенных билетных касс

По информации телеграм-канала «Мутко против», «Самара Арена» не прошла проверку комиссии по причиине необорудованных билетных касс. Ранее этот же источник сообщил, что стадион по факту еще не достроен.

«Проверка «Самара Арены» снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле – в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.

В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров, еще и полов. Стены – голый гипсокартон, окна прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет», – сообщает телеграм-канал.