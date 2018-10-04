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  • «Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты

«Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты

4 октября 2018, 15:29
9

«Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты. В ближайшее время на домашнем стадионе манкунианцев, возможно, появятся уборные для использования любым человеком вне зависимости от пола.

По мнению сторонников данной концепции, подобные туалеты наиболее подойдут для инвалидов и болельщиков с детьми. Помимо этого, они считают, что такое нововведение создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.

Если руководство «Юнайтед» идею одобрит идею, «МЮ» станет первым клубом, на стадионе которого будут функционировать гендерно нейтральные туалеты.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (9)
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Павел Буре
1538656475
Прежде чем сортиры строить надо начать побеждать, а то кроме маура в эти сортиры никто ходить не будет.
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Grey33
1538657123
Я рад, что это гениальное решение пришло в голову именно руководству манков. Федуну надо изучить опыт. На открывашке он пригодится.
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Алекс_987
1538658890
Задавался я себе вопросом, куда я поведу в туалет маленькую дочь, если буду с ней на стадионе...???
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Kulimen
1538664101
Поставят писсуар в женском туалете
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acor94
1538664497
Ага. И при этом закрыть мужские и женские.
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multiscan
1538664562
Если всякие идиоты не будут ломать замки на кабинках, то почему-бы и нет. Конечно, есть проблема большого стечения народа, ведь это стадион. А в более малолюдных местах это легко, на мой взгляд, решаемо. Когда я был студентом (81-87 годы прошлого века) у нас в универе был обычный сортир с буквами "М" и "Ж". На счёт "Ж" ничего сказать не могу, естественно, а в "М" был обычный сортирный бардак. Не только замки вырывали, но и двери... Несколько лет подряд мне приходилось, в недавнем прошлом, на несколько дней в году попадать в один из новых университетских корпусов и, естественно, в туалет. Он тоже общий, 2 привычных кабинки,закрываются. Третья кабина для инвалидов - колясочников: широкая дверь, большая площадь (10-12 кв.м), светло, специальные поручни,раковина с мылом... И никому не приходит в голову всё это курочить! А писсуары, кстати, тоже неплохо было бы отгораживать. Какое удовольствие смотреть на кучу мужиков вокруг тебя, которые занимаются ЛИЧНОЙ гигиеной?
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spacerider
1538669470
Это серьезно повлияет на болельщиков и тактику МЮ? Очень футбольная новость.
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