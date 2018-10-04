«Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты. В ближайшее время на домашнем стадионе манкунианцев, возможно, появятся уборные для использования любым человеком вне зависимости от пола.

По мнению сторонников данной концепции, подобные туалеты наиболее подойдут для инвалидов и болельщиков с детьми. Помимо этого, они считают, что такое нововведение создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.

Если руководство «Юнайтед» идею одобрит идею, «МЮ» станет первым клубом, на стадионе которого будут функционировать гендерно нейтральные туалеты.