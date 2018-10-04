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    «Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты

    «Манчестер Юнайтед» может установить на «Олд Траффорд» гендерно нейтральные туалеты. В ближайшее время на домашнем стадионе манкунианцев, возможно, появятся уборные для использования любым человеком вне зависимости от пола.

    По мнению сторонников данной концепции, подобные туалеты наиболее подойдут для инвалидов и болельщиков с детьми. Помимо этого, они считают, что такое нововведение создаст на стадионе более гостеприимную атмосферу.

    Если руководство «Юнайтед» идею одобрит идею, «МЮ» станет первым клубом, на стадионе которого будут функционировать гендерно нейтральные туалеты.

    Источник: Daily Mail

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    04.10.2018 15:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +41

      spacerider 4 октября 2018, 19:11

      Это серьезно повлияет на болельщиков и тактику МЮ?
      Очень футбольная новость.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 октября 2018, 17:49

      Если всякие идиоты не будут ломать замки на кабинках, то почему-бы и нет. Конечно, есть проблема большого стечения народа, ведь это стадион. А в более малолюдных местах это легко, на мой взгляд, решаемо. Когда я был студентом (81-87 годы прошлого века) у нас в универе был обычный сортир с буквами "М" и "Ж". На счёт "Ж" ничего сказать не могу, естественно, а в "М" был обычный сортирный бардак. Не только замки вырывали, но и двери... Несколько лет подряд мне приходилось, в недавнем прошлом, на несколько дней в году попадать в один из новых университетских корпусов и, естественно, в туалет. Он тоже общий, 2 привычных кабинки,закрываются. Третья кабина для инвалидов - колясочников: широкая дверь, большая площадь (10-12 кв.м), светло, специальные поручни,раковина с мылом... И никому не приходит в голову всё это курочить! А писсуары, кстати, тоже неплохо было бы отгораживать. Какое удовольствие смотреть на кучу мужиков вокруг тебя, которые занимаются ЛИЧНОЙ гигиеной?

      0
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      Рейтинг: +3490

      acor94 4 октября 2018, 17:48

      Ага. И при этом закрыть мужские и женские.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:41

      Поставят писсуар в женском туалете

      0
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 4 октября 2018, 16:14

      Задавался я себе вопросом, куда я поведу в туалет маленькую дочь, если буду с ней на стадионе...???

      3
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand > Алекс_987 4 октября 2018, 16:18

      И что решил?)

      0
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      Рейтинг: +882

      kliker > RusikLand 6 октября 2018, 23:26

      Решил родить сына.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 4 октября 2018, 15:46

      Вангую секс-бум в этих туалетах.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 15:45

      Я рад, что это гениальное решение пришло в голову именно руководству манков.
      Федуну надо изучить опыт. На открывашке он пригодится.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 октября 2018, 15:34

      Прежде чем сортиры строить надо начать побеждать, а то кроме маура в эти сортиры никто ходить не будет.

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