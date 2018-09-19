На стадионе «Рапида» сработала пожарная сигнализация. В раздевалке «Спартака» работал слишком горячий душ

В Вене на «Альянц Стадионе» сработала пожарная сигнализация. Сегодня игроки «Спартака» провели там тренировку, завтра на арене пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

Как сообщили сотрудники стадиона, сигнализация сработала из-за того, что в раздевалке москвичей работал слишком горячий душ. Температура воды была высокой, и пар попал в датчик сигнализации.

На стадион приехали пожарные и провели эвакуацию. Сотрудники арены и футболисты «Рапида» находились в пресс-центре, когда сработала сигнализация. Они не покидали своих мест в течение десяти минут.

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