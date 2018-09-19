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  • На стадионе «Рапида» сработала пожарная сигнализация. В раздевалке «Спартака» работал слишком горячий душ

На стадионе «Рапида» сработала пожарная сигнализация. В раздевалке «Спартака» работал слишком горячий душ

19 сентября 2018, 22:26
9

В Вене на «Альянц Стадионе» сработала пожарная сигнализация. Сегодня игроки «Спартака» провели там тренировку, завтра на арене пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

Как сообщили сотрудники стадиона, сигнализация сработала из-за того, что в раздевалке москвичей работал слишком горячий душ. Температура воды была высокой, и пар попал в датчик сигнализации.

На стадион приехали пожарные и провели эвакуацию. Сотрудники арены и футболисты «Рапида» находились в пресс-центре, когда сработала сигнализация. Они не покидали своих мест в течение десяти минут.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Рапид
Комментарии (9)
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baden69
1537385801
Судя по последним модным новостям, это Каррера с "девочками" играл в сауну.
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Sergil
1537386139
Все нормально, они просто разминали свои ворота перед матчем.
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mihail200606
1537386238
вода горячая, пар.. да курили они в раздевалке...
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vitvik
1537388158
В душевой не может быть датчика пожарной сигнализации.
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Alllex68
1537388188
Опять Глушаков виноват будет, небось)
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Сержтир
1537390898
Стоило нашим попарится так у них уже караул.
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viktordavirov
1537401321
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma
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Добрый Бобер
1537418127
Шутки про баню были?
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vladimir-7
1537421139
Спартак должен выиграть у Рапида любой ценой. Покажите класс!
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