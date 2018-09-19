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    На стадионе «Рапида» сработала пожарная сигнализация. В раздевалке «Спартака» работал слишком горячий душ

    В Вене на «Альянц Стадионе» сработала пожарная сигнализация. Сегодня игроки «Спартака» провели там тренировку, завтра на арене пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

    Как сообщили сотрудники стадиона, сигнализация сработала из-за того, что в раздевалке москвичей работал слишком горячий душ. Температура воды была высокой, и пар попал в датчик сигнализации.

    На стадион приехали пожарные и провели эвакуацию. Сотрудники арены и футболисты «Рапида» находились в пресс-центре, когда сработала сигнализация. Они не покидали своих мест в течение десяти минут.

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2018 22:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2018, 08:25

      Спартак должен выиграть у Рапида любой ценой. Покажите класс!

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 20 сентября 2018, 07:35

      Шутки про баню были?

      0
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:55

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 сентября 2018, 00:01

      Стоило нашим попарится так у них уже караул.

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 23:16

      Опять Глушаков виноват будет, небось)

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 19 сентября 2018, 23:15

      В душевой не может быть датчика пожарной сигнализации.

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 сентября 2018, 22:43

      вода горячая, пар.. да курили они в раздевалке...

      4
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      Рейтинг: +588

      Sergil 19 сентября 2018, 22:42

      Все нормально, они просто разминали свои ворота перед матчем.

      -2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 19 сентября 2018, 22:36

      Судя по последним модным новостям, это Каррера с "девочками" играл в сауну.

      -1
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