Семь футболистов немецкого клуба отчислены за нацистское приветствие

Семь футболистов второй команды любительского немецкого клуба «1920 Мюль» отчислены за фотографию с нацистским приветствием, сообщает RTL.

Спонсор клуба турок Энгин Арслан, который владеет собственным кафе, в качестве шутки попросил футболистов сделать такое фото. Семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.

Фото Арслан выложил фото в фейсбук, но спустя некоторое время удалил его. Это не помешало дойти фотографии до руководителей клуба, которые приняли решение отчислить из команды этих футболистов.

«Когда мы узнали об этом инциденте, то созвали экстренное заседание исполнительного совета клуба. По нашим правилам, мы имели полное право исключить игроков из команды», – сказал представитель «1920 Мюль» Марк Викенс.

Клуб прекратил сотрудничество со спонсором.

«Это была моя большая ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне очень жаль парней», – прокомментировал инцидент Арслан.

Позже все игроки извинились за жест. Полиция взяла на заметку данное происшествие, ведется следствие.