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    Семь футболистов немецкого клуба отчислены за нацистское приветствие

    Семь футболистов второй команды любительского немецкого клуба «1920 Мюль» отчислены за фотографию с нацистским приветствием, сообщает RTL.

    Спонсор клуба турок Энгин Арслан, который владеет собственным кафе, в качестве шутки попросил футболистов сделать такое фото. Семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.

    Фото Арслан выложил фото в фейсбук, но спустя некоторое время удалил его. Это не помешало дойти фотографии до руководителей клуба, которые приняли решение отчислить из команды этих футболистов.

    «Когда мы узнали об этом инциденте, то созвали экстренное заседание исполнительного совета клуба. По нашим правилам, мы имели полное право исключить игроков из команды», – сказал представитель «1920 Мюль» Марк Викенс.

    Клуб прекратил сотрудничество со спонсором.

    «Это была моя большая ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне очень жаль парней», – прокомментировал инцидент Арслан.

    Позже все игроки извинились за жест. Полиция взяла на заметку данное происшествие, ведется следствие.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2018 09:33
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 21:05

      Хорошо что там у них за этим следят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2018, 14:40

      Чего жалеть парней? Себя лучше пожалей, взрослый мужик, а занимается какой-то х..рней. Парням нужно свою голову на плечах иметь и думать что они делают, а не стадом баранов бежать за одной овцой.

      Но, самое забавное в этой ситуации это то, что команда любительской лиги имеет в наличии второй состав!!!) Более того, эта же самая команда имеет исполнительный совет клуба, который принимает решения. И это любительская команда, на секунду!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 12:20

      А турку то это зачем надо было?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 сентября 2018, 12:19

      Браво руководителям клуба, принявшим решение отчислить из команды нациков!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 13 сентября 2018, 12:10

      Как бы мою аватарку тоже не приняли за ентот жест.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 сентября 2018, 11:41

      украинский чемпионат будет процветать....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 сентября 2018, 11:30

      Играйте в Украине, там все можно

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 13 сентября 2018, 11:25

      Очень хороший пример остальным другие будут включать голову

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 сентября 2018, 11:10

      Вот это прививка, до сих пор действует. В это раз фашизм решили в другой стране возродить... Немцы видимо послали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 сентября 2018, 10:43

      наказали ребят строго

      1
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