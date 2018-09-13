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  • Семь футболистов немецкого клуба отчислены за нацистское приветствие

Семь футболистов немецкого клуба отчислены за нацистское приветствие

13 сентября 2018, 09:33
26

Семь футболистов второй команды любительского немецкого клуба «1920 Мюль» отчислены за фотографию с нацистским приветствием, сообщает RTL.

Спонсор клуба турок Энгин Арслан, который владеет собственным кафе, в качестве шутки попросил футболистов сделать такое фото. Семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.

Фото Арслан выложил фото в фейсбук, но спустя некоторое время удалил его. Это не помешало дойти фотографии до руководителей клуба, которые приняли решение отчислить из команды этих футболистов.

«Когда мы узнали об этом инциденте, то созвали экстренное заседание исполнительного совета клуба. По нашим правилам, мы имели полное право исключить игроков из команды», – сказал представитель «1920 Мюль» Марк Викенс.

Клуб прекратил сотрудничество со спонсором.

«Это была моя большая ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне очень жаль парней», – прокомментировал инцидент Арслан.

Позже все игроки извинились за жест. Полиция взяла на заметку данное происшествие, ведется следствие.

Источник: Бомбардир.ру
Германия
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Рубик Докоян
1536820978
Жалеть дураков-- себя не уважать. А турок он и в Германии турок...
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Skull_Boy
1536820983
Парни вам надо переходить в украинский чемпионат, там любят фашуль, а особенно лозунги
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hjvfybcn
1536821074
Турацкая шутка.
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VVM1964
1536821841
" Семь раз отмерь , один раз отрежь " - надо думать , что делаешь , а за ошибки надо платить .
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Svoysvoemubrat
1536822106
Странный юмор.
Ответить
and4ever86
1536822232
Думаю их могут приютить на украине, там это норма.
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СШГЭС
1536823314
Толерантность доведет Европу до цугундера.
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Зенит 12
1536827138
Очень хороший пример остальным другие будут включать голову
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тщмек 19
1536827441
Играйте в Украине, там все можно
Ответить
ivanthebest
1536838851
Чего жалеть парней? Себя лучше пожалей, взрослый мужик, а занимается какой-то х..рней. Парням нужно свою голову на плечах иметь и думать что они делают, а не стадом баранов бежать за одной овцой. Но, самое забавное в этой ситуации это то, что команда любительской лиги имеет в наличии второй состав!!!) Более того, эта же самая команда имеет исполнительный совет клуба, который принимает решения. И это любительская команда, на секунду!
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