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    Рамос: «13 лет в «Реале»… А такое чувство, словно это было вчера»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос вспомнил, как 13 лет назад стал игроком мадридского клуба.

    В инстаграме испанец выложил коллаж из нескольких фотографий, в том числе с кубком Лиги чемпионов, подписав его: «13 лет… А такое чувство, словно это было вчера. Воспоминания продолжают накапливаться, и впереди их еще много».

    Рамос перешел с «Реал» из «Севильи» в августе 2005 года. В составе мадридцев он стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА и три раза победил в клубном чемпионате мира.

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    Источник: Instagram

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    10.09.2018 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 18:23

      Добился многого в Реале.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 10 сентября 2018, 16:06

      Счастливый мужчина! Каждому такой карьеры хочется!

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 сентября 2018, 15:57

      шикарная карьера получилась. удачи в дальнейшем Рамосу!!!!!

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