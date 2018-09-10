Рамос: «13 лет в «Реале»… А такое чувство, словно это было вчера»

Защитник «Реала» Серхио Рамос вспомнил, как 13 лет назад стал игроком мадридского клуба.

В инстаграме испанец выложил коллаж из нескольких фотографий, в том числе с кубком Лиги чемпионов, подписав его: «13 лет… А такое чувство, словно это было вчера. Воспоминания продолжают накапливаться, и впереди их еще много».

Рамос перешел с «Реал» из «Севильи» в августе 2005 года. В составе мадридцев он стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА и три раза победил в клубном чемпионате мира.