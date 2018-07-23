Президент ФФУ: «Цель для сборной Украины – выход на Евро-2020»

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал о задачах, которые были поставлены перед тренером сборной страны Андреем Шевченко перед подписанием нового контракта.

«Условия контракта? Не могу комментировать, так как это конфиденциальная информация. Об этом уже будет договариваться администрация ФФУ. Думаю, финансовая составляющая даже чуть уменьшится.

Но мы знаем, что этот тренерский штаб должен показать себя. Поставили обязательной целью для них – выход на Евро-2020. Это задача», – сказал Павелко.

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, заняв третье место в отборочной группе.