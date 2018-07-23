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    Президент ФФУ: «Цель для сборной Украины – выход на Евро-2020»

    Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал о задачах, которые были поставлены перед тренером сборной страны Андреем Шевченко перед подписанием нового контракта.

    «Условия контракта? Не могу комментировать, так как это конфиденциальная информация. Об этом уже будет договариваться администрация ФФУ. Думаю, финансовая составляющая даже чуть уменьшится.

    Но мы знаем, что этот тренерский штаб должен показать себя. Поставили обязательной целью для них – выход на Евро-2020. Это задача», – сказал Павелко.

    Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, заняв третье место в отборочной группе.

    Источник: ua.tribuna

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    23.07.2018 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июля 2018, 13:28

      хорошо звучит- "фффуууууу...."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 13:06

      дерзайте фу фу фу Вида вам в помощь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 июля 2018, 12:43

      Если Россия выйдет из группы, а Украина не выйдет, то виновата будет Россия) или они специально скажут, что не вышли из-за выхода России!!!

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