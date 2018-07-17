«Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с Эменике

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике остался без клуба, сообщает Gunes.

«Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с 31-летним нигерийцем. Он был рассчитан до середины 2019 года.

Причиной такого решения клубного руководство стало то, что футболист требовал улучшить условия контракта. Такое поведение игрока не устроило клуб. Греки воспользовались особым пунктом в контракте о разрыве.

С января этого года Эменике числился в «Лас-Пальмасе», куда он перешел на правах аренды. Из-за травмы он не сыграл за испанский клуб ни одного матча. Конфликт возник на сновании того, что футболиста обвинили в сокрытии травмы перед трансфером. Сам Эменике утверждал, что получил повреждение уже после того, как перешел в «Лас-Пальмас».