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«Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с Эменике

17 июля 2018, 10:06
7

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике остался без клуба, сообщает Gunes.

«Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с 31-летним нигерийцем. Он был рассчитан до середины 2019 года.

Причиной такого решения клубного руководство стало то, что футболист требовал улучшить условия контракта. Такое поведение игрока не устроило клуб. Греки воспользовались особым пунктом в контракте о разрыве.

С января этого года Эменике числился в «Лас-Пальмасе», куда он перешел на правах аренды. Из-за травмы он не сыграл за испанский клуб ни одного матча. Конфликт возник на сновании того, что футболиста обвинили в сокрытии травмы перед трансфером. Сам Эменике утверждал, что получил повреждение уже после того, как перешел в «Лас-Пальмас».

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига Испания. Примера Трансферы Олимпиакос Лас-Пальмас Спартак Эменике Эммануэль
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1531819733
Заскучал по Спартаку.
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oyabun
1531821404
А в Спартаке очень неплохо играл. Зря свалил
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derrik2000
1531834091
Этот Эменике тот ещё гусь - хитрый, двуличный. Вспомните, как он говорил в интервью турецким СМИ, что "очень скучает по Турции", и как потом отказывался от этих своих слов, как фактически бросил играть и отбывал номер на поле в Спартаке около года примерно. Скотина, в общем, та ещё.
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zigbert
1531903881
В Спартаке играл отлично лишь в начальной стадии. Потом ему здесь что то надоело.
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Garrincha58
1533456993
Локомотив ищет забивного форварда
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