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    «Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с Эменике

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике остался без клуба, сообщает Gunes.

    «Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с 31-летним нигерийцем. Он был рассчитан до середины 2019 года.

    Причиной такого решения клубного руководство стало то, что футболист требовал улучшить условия контракта. Такое поведение игрока не устроило клуб. Греки воспользовались особым пунктом в контракте о разрыве.

    С января этого года Эменике числился в «Лас-Пальмасе», куда он перешел на правах аренды. Из-за травмы он не сыграл за испанский клуб ни одного матча. Конфликт возник на сновании того, что футболиста обвинили в сокрытии травмы перед трансфером. Сам Эменике утверждал, что получил повреждение уже после того, как перешел в «Лас-Пальмас».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 10:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 августа 2018, 11:16

      Локомотив ищет забивного форварда

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:51

      В Спартаке играл отлично лишь в начальной стадии. Потом ему здесь что то надоело.

      4
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > zigbert 18 июля 2018, 16:05

      Так игроков из Африки, которые играли ДОЛГОЕ время что называется "на уровне" по пальцам можно пересчитать.
      Ну не могут они чем-то долго заниматься.
      НЕ МОГУТ!

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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 17 июля 2018, 16:28

      Этот Эменике тот ещё гусь - хитрый, двуличный.
      Вспомните, как он говорил в интервью турецким СМИ, что "очень скучает по Турции", и как потом отказывался от этих своих слов, как фактически бросил играть и отбывал номер на поле в Спартаке около года примерно.
      Скотина, в общем, та ещё.

      2
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 17 июля 2018, 12:56

      А в Спартаке очень неплохо играл. Зря свалил

      4
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 12:28

      Заскучал по Спартаку.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > DOCTOR PENALTY 18 июля 2018, 16:51

      Скорее по зарплатам в Спартаке...

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