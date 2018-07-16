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    «Челси» предпочитает отдать Пашалича в аренду не в «Фиорентину», а в «Аталанту»

    У полузащитника «Челси» Марио Пашалича возникли разногласия с клубным руководством по поводу дальнейшего продолжения карьеры.

    Хорват ведет переговоры с «Фиорентиной» на предмет годичной аренды. Тем не менее, боссы лондонцев предпочитают, чтобы футболист присоединился к «Аталанте».

    В «Челси» считают, что хавбек будет лучше прогрессировать под руководством главного тренера бергамасского клуба Джан Пьеро Гасперини, чем у Стефано Пиоли в «Фиорентине».

    Прошлый сезон Пашалич провел в московском «Спартаке».

    Источник: Tribalfootball

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    16.07.2018 12:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 18:22

      опять в аренду, видят видимо его отношение к делу, если так и продолжит одну игру хорошо играть а следующие десять как придется то и проскитается по арендам а потом в Китай или США отправиться и игрока топ-уровня из него не получиться.

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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 16 июля 2018, 15:07

      Несомненно игроку лучше в Аталанте. Там сделают на него ставку, игроки там дорожают на глазах, раскрываются их лучшие качества. В Фиорентине и конкуренция выше и заинтересованности меньше в игроке спорного уровня . Хотя и футболиста можно понять. Жить во Флоренции можно очень красиво, а в Бергамо придется только о футболе думать.

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