«Челси» предпочитает отдать Пашалича в аренду не в «Фиорентину», а в «Аталанту»

У полузащитника «Челси» Марио Пашалича возникли разногласия с клубным руководством по поводу дальнейшего продолжения карьеры.

Хорват ведет переговоры с «Фиорентиной» на предмет годичной аренды. Тем не менее, боссы лондонцев предпочитают, чтобы футболист присоединился к «Аталанте».

В «Челси» считают, что хавбек будет лучше прогрессировать под руководством главного тренера бергамасского клуба Джан Пьеро Гасперини, чем у Стефано Пиоли в «Фиорентине».

Прошлый сезон Пашалич провел в московском «Спартаке».