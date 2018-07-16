«Челси» предпочитает отдать Пашалича в аренду не в «Фиорентину», а в «Аталанту»

опять в аренду, видят видимо его отношение к делу, если так и продолжит одну игру хорошо играть а следующие десять как придется то и проскитается по арендам а потом в Китай или США отправиться и игрока топ-уровня из него не получиться.
У полузащитника «Челси» Марио Пашалича возникли разногласия с клубным руководством по поводу дальнейшего продолжения карьеры.
Хорват ведет переговоры с «Фиорентиной» на предмет годичной аренды. Тем не менее, боссы лондонцев предпочитают, чтобы футболист присоединился к «Аталанте».
В «Челси» считают, что хавбек будет лучше прогрессировать под руководством главного тренера бергамасского клуба Джан Пьеро Гасперини, чем у Стефано Пиоли в «Фиорентине».
Прошлый сезон Пашалич провел в московском «Спартаке».