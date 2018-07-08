Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Далич: «Ракитич и Модрич – лучший дуэт центральных полузащитников в мире»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поговорил о средней линии команды. Специалист выделил Луку Модрича и Ивана Ракитича.

    «Иван Ракитич сейчас показывает лучший футбол в своей карьере. Он провел шикарный сезон за «Барселону», а теперь вместе с Модричем потрясающе играет за сборную.

    Считаю этот дуэт полузащитников лучшим в мире. В Испании они являются соперниками, но на чемпионате мира ими движет одна общая цель», – сказал тренер.

    В полуфинале чемпионата мира-2018 хорваты сыграют с англичанами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 8 июля 2018, 23:09

      да ракитич еще в шальке был крут, ну а в паре с модричем, я вообще не заметил ни одного косяка в передачах от них, круты очень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 июля 2018, 22:42

      Да, не согласиться НЕВОЗМОЖНО,благодаря этой парочке они и пошли дальше,ну что ещё добавить???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11