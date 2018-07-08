Далич: «Ракитич и Модрич – лучший дуэт центральных полузащитников в мире»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поговорил о средней линии команды. Специалист выделил Луку Модрича и Ивана Ракитича.

«Иван Ракитич сейчас показывает лучший футбол в своей карьере. Он провел шикарный сезон за «Барселону», а теперь вместе с Модричем потрясающе играет за сборную.

Считаю этот дуэт полузащитников лучшим в мире. В Испании они являются соперниками, но на чемпионате мира ими движет одна общая цель», – сказал тренер.

В полуфинале чемпионата мира-2018 хорваты сыграют с англичанами.